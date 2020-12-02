曼都國際數位創新轉型強攻電商板塊

在「2020經濟部智慧商業創新論壇暨成果發表會」中，受邀的曼都國際董事長賴淑芬表示，「一個人走得快，但一群人走得久」，透過政府計畫的協助，曼都整合各門市數據，並與上游供應商合作研發新產品，翻轉一般大眾對美麗事業的想像。

經濟部商業司李鎂司長(中坐者)聚精會神聆聽曼都董事長賴淑芬(右二)介紹該公司的智慧服務系統。圖/傅秉祥

2016年以第二代接班接掌董事長的賴淑芬表示，在後疫情時代，看到這波突破疫情衝擊最亮麗的產業就屬電商!她強調數位化是改變經濟模式的新革命，如何透過數位經濟轉型、運用科技進化升級，絕對是連鎖業在後疫情時代最重要的規劃與課題，她表示接掌父親創設於台灣超過50年的曼都髮型可謂雙肩承受著重擔，隨著世人對美的追求不斷提昇，要求也更加多樣化與精緻化，依此前提，曼都持續堅持對美的執著，用心經營這份美的事業，讓曼都在市場激烈的競爭中更能顯出自我獨特風格，讓每位客戶擁有與眾不同的感受。

據了解，近年來曼都髮型以顧客需求為導向，從產品、教育、服務、營運及系統等面相進行企業創新e化佈建，以多品牌策略、落實數據化管理逐漸躍升為國內美髮連鎖業龍頭，除此也積極擬定全球化佈局擴張版圖，於1966在中國成立「上海曼都女子美容院」開始，迄今總店數已逾450間以上，堪稱為台灣之光。