因應產業人才需求大幅增加 朝陽科大開設離岸風電基礎班開拓職涯新契機

朝陽科大離岸風電基礎班學員，經由實際參訪風機機艙，對離岸風力發電機內部構造、發電以及傳動系統都有更完整了解。圖／朝陽科大提供

近年來政府力推能源轉型，在台灣與歐洲具有經驗的開發商、系統商、設備商合作下，離岸風電已見初步成果，未來 2 年內更會有新的示範風場，也促成產業人才需求大幅增加。由於國內勞工對此一新興產業仍屬陌生，缺工情形依然存在，因此勞動部勞動力發展署中彰投分署委託朝陽科技大學推廣教育處辦理在職訓練課程「離岸風電基礎班」，期能透過課程的介紹，讓學員認識離岸風電產業與前景，產生擴散效應，讓更多勞工產生投入的動機，改善產業人才不足的現況。

政府力推能源轉型，離岸風電產業人才需求大幅增加，朝陽科大亦將陸續開辦綠能相關課程。圖／朝陽科大提供

離岸風電基礎班學員張哲嘉表示，因緣際會下參與台電示範一期工程，擁有了陸上風機組立與設計變更的基本實務經驗，但對於風電理論觀念仍感不足，透過此課程學習，瞭解風機運作方式、風機細部結構及注意事項，對未來安裝或變更設計時有極大幫助。另一名學員王志仁則表示，他目前從事竹南海洋風場測風塔即時海象監測站的設置及相關維護，透過此課程學習，能進一歩瞭解風力發電機理論內容和相關知識及機電安全的器具使用，且經由實際參訪風機機艙，對離岸風力發電機內部構造、發電以及傳動系統都有更完整學習，精進職能頗有助益。

朝陽科大推廣教育長徐雪芳表示，國內離岸風電產業目前仍屬開發階段，後續維運與經營階段需要在地人才投入，培育離岸風電產業人才勢在必行，希望在職勞工能善用政府的職業訓練資源，學習多元專長，訓後對離岸風電產業有更深一層認識，厚植實力，未來開拓自己的新職涯。配合產業人才需求，除了離岸風電基礎班之外，朝陽科大亦將陸續開辦綠能與自行車相關課程，包含電動車維修及自行車品管等班別，勞工報名都有補助，特定對象還可申請職訓生活津貼。請上台灣就業通網站「找課程」，或臉書搜尋「自行車產業人才培訓據點」，電洽04-24653000轉509。