陳霖新書《股票當沖VS無本生意》12月19、20日舉行發表會

文/葉圳轍

股市知名作家陳霖，年度新作《股票當沖VS無本生意》，將於12月19~20日分別在新竹、桃園、台北舉行新書發表會，參加即可獲贈價值萬元以上的SOP免費課程，即日起接受免費報名。

據悉，台股自103年開放當日沖銷之後，投資人趨之若鶩，單日成交激增3成以上，顯示很多投資人熱衷於當沖，且誤以為當沖是無本生意，熟不知當沖失敗仍然要承擔虧損風險。根據統計，當沖成功率僅2成，有8成失敗，符合股市的二八理論，表示操作當沖的投資人大都鍛羽而歸。

陳霖開辦的股市講座，都能吸引滿場投資大眾參與。圖為講座現場。圖/陳霖提供

有鍵於此，股市名師陳霖最新力作「股票當沖VS無本生意」，將分享其當沖實戰寶貴經驗。該書特別篩選超高勝率的十八種當沖心法，如:缺口沖、均線沖、羅漢沖、乖離沖、背離沖、雙底沖、雙頭沖、陡線沖、三合一沖…等，堪稱當沖十八招，招招有感，招無虛發，協助投資大眾提高當沖成功率。

該新書發表會新竹場次：12月19日(週六)下午2:00在新竹勞工育樂中心4F（田美三街2號）；桃園場次：12月20日(週日)早上9:30在桃園勞工育樂中心3F（縣府路59號）；台北場次：12月20日下午2:30在師大綜合大樓2樓展覽廳(和平東路1段129號)。

此外，該新書發表會當日亦舉辦價值萬元以上的股市SOP免費課程，有興趣者可上「陳霖書友會」網站：http://chen-lin.idv.tw報名，或洽電：(06)2958965張小姐。