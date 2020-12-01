台灣「最高」藝術殿堂「巫登益美術館」迎來首任館長

巫登益美術館第一任館長聘書頒發儀式，日前在台北101大樓巫登益美術館舉行。前副總統吳敦義、鎢鋼大王廖萬隆總裁、台灣優勢產業對外合作委員會主席王新力、海巡署前署長王進旺、警政署前副署長蔡俊章、中國文物協會當代彩墨畫院院長巫登益及眾多各界嘉賓均親臨該盛會。

前副總統吳敦義親頒聘書予巫登益美術館首任館長、警政署前副署長蔡俊章博士。他表示，美術館設立在台灣地標101大樓，有著得天獨厚的區位優勢，期許巫登益美術館能將彩墨藝術發揚光大至全世界。

巫登益大師創作的巨幅長卷「江山萬里圖」，驚艷全場，與會貴賓紛紛拍照留念。圖／巫登益美術館提供

頒證儀式後，由台灣優勢產業對外合作委員會、中國文物協會、台灣亞歐國際教育學院、巫登益美術館共同主辦的「台北101巫登益藝術沙龍」在雲端拉開帷幕。本次藝術沙龍展出多幅巫登益大師珍稀之作，展現了巫登益獨特的彩墨風格。特別是其創作的「江山萬里圖」展出那一刻，驚艷了全場！畫作以長江三峽為題材，長20餘公尺，是巫登益早年應邀赴長江游覽，眼見壯麗三峽、山勢陡峭、如刀削斧劈般的斷崖岩壁、其壯麗景致震撼心田，決定要創作一幅巨幅長卷永存。巫登益回台灣後即開始構思創作，歷時三年完成。欣賞「江山萬里圖」此巨幅長卷，極目千里，有一覽眾山小之氣勢，層巒疊嶂、山勢蜿蜒，雲霧繚繞、漁舟點點，美麗景致，盡在眼前，心胸無比寬闊！展出現場貴賓與畫並列，延綿不絕，有如人龍般氣貫全場，無不被彩墨巨擘巫登益大師的創作所折服！

該沙龍藉由異業合作，拓展藝術的多元發展，將高雅的彩墨藝術與產業資源相結合，新穎的方式令與會嘉賓耳目一新。主辦單位還特別安排奉茶儀式，為與會嘉賓奉上千年古樹普洱茶，沙龍活動在悠揚的笛聲與樂曲中愉快的進行。一場結合聽覺、視覺、味覺的多元藝術，帶給現場嘉賓與眾不同的沙龍體驗。沙龍獨特的定位，吸引了眾多產業界人士，與會嘉賓對沙龍讚不絕口。