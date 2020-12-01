桃園市政風處為偏鄉孩童宣導廉潔教育

為從小培養好品格，深耕學童廉潔意識，桃園市政府政風處、教育局、農業局及新屋區公所，結合法務部廉政署，於今(1)日假桃園市新屋區笨港國民小學，辦理「客庄好品格‧廉潔有創意－桃園市偏鄉地區品格及廉潔教育宣導活動」，本次活動除了展現機器人巡航、天文探索等科技帶來偏鄉地區孩童們不一樣的教學體驗外，現場還有多部行動書車供孩童閱讀，另外準備多元闖關挑戰、廉政歌舞劇表演等活動，讓孩童們從遊戲闖關、藝文欣賞等方式，學習及瞭解品格廉潔的重要性，除此之外，現場備有客家傳統美食，除了推廣食農教育，更能品嘗濃濃的客家味，桃園市高安邦副市長、法務部廉政署鄭銘謙署長均親臨現場，與新屋區笨港國民小學學童們一同體驗闖關挑戰。

以趣味遊戲與小朋友互動，藉遊戲將廉潔法治觀念深植孩童心中。

桃園市政府邱俊銘副秘書長表示，良好的品格及廉潔意識，是先進國家基本元素，能以孩童身家教育、各級學校的多元教育，將品格、廉潔意識深深扎根於孩童的淺意識中；活動透過園遊會的形式，搭配20道闖關攤位，其中有以流利的操作機器人闖關、體驗天文奧秘的探索關卡完成闖關活動外，還有許多廉潔、品格闖關攤位，以寓教於樂的方式，除了瞭解科技的進步，能將品格及廉潔帶給孩童不同的體驗；另外活動特別邀請2部行動書車提供孩童們閱讀更多為人處事、廉潔倫理的小故事，深耕心靈，使孩童們於未來科技迅速進步的社會中，仍保持品格、廉潔，往後的道路順利順遂，能夠替未來社會或國家出份心力。

桃園市政府邱俊銘副秘書長代表市長頒發獎狀給有功人員。

法務部廉政署鄭銘謙署長表示，法務部廉政署特別著重於偏遠鄉區孩童們的品格、廉潔教育，本次活動辦理於桃園市新屋區，客家族群的特色，就是勤儉持家、好禮好客，與法務部廉政署推廣的校園廉潔品格教育是息息相關，在這樣良好環境成長的孩童們，對於我們國家未來發展也是很重要，因應少子化的時代中，孩子們便是我們未來的靠山，不光只是培育大都市內的孩子們，各縣市偏鄉的孩子們也是我們一直所著重的對象，本次活動有許多寓教於樂的設計，藉由遊玩的方式達到品格及廉潔的教育意義，提升孩子們自我廉潔意識，也能夠將品格的教育深深扎根於孩子們的心靈，持續走向正確的道路上，使未來社會能更加美好。