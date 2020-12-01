元精重金引進2.5米內外徑日本立式磨床 今剪綵正式啟用

元精新機啟用典禮特別安排醒獅團祥獅獻瑞，並請來彰化二林喜樂保育院進行太鼓表演，為今天的剪綵活動熱場與祈福慶賀。圖／陳仁義

元精新機啟用典禮特別安排醒獅團祥獅獻瑞，並請來彰化二林喜樂保育院進行太鼓表演，為今天的剪綵活動熱場與祈福慶賀。圖／陳仁義

元精精密總經理許祥啟（圖前排左四）活動當天特捐贈愛心善款給二林喜樂保育院。圖／陳仁義

專精於金屬零配件等車，銑，磨高精密加工的元精精密有限公司，日前不惜斥資5千萬元從日本太陽工機引進2.5米內外徑立式數控複合磨床，正式導入國內立磨及亞洲唯一含精車功能與研磨異型外輪廓等高階精密加工，今天（1日）隆重舉行新機剪綵啟用典禮，彰化縣長王惠美、多家重要領導廠商、離岸風電業者與各界貴賓特蒞場見證與祝賀，此舉不僅是為台灣產業升級付諸實際行動，也為提振台灣的國際市場競爭力、風力發電挹注新動能。

元精引進的日本立式磨床新機正式啟用投產，各界貴賓特到場參觀與祝賀。圖／陳仁義

元精引進的日本立式磨床新機正式啟用投產，各界貴賓特到場參觀與祝賀。圖／陳仁義

元精精密總經理許祥啟表示，該公司所引進的日本立式磨床研磨直徑可達2500mm，其加工零配件精度範圍更可達0.002mm，能運用於航太之曲齒離合器、轉子引擎、凸輪、輪船偏心輪、大型軸承等高階產品的高精密加工，是複雜研磨加工製程工件的最佳利器，同時，多年前即已引進日本與瑞士精密磨床，且為確保產品品質，並已斥資2、3千萬元引進二台蔡司三次元Marh輪廓儀、二次元測長儀等精密量具，此次隨著擴大產業服務面特再添購引進的日本立式磨床，將可協助大型工具機有效提升精密度，達到產業升級的目標，且可配合政府所積極推動的風力發電政策。

元精精密引進的日本太陽工機2.5米內外徑立式數控複合磨床。圖／陳仁義

許祥啟並表示，該日本立式磨床研磨精度已超越歐、日大廠精度，同時將逐步與廠內智慧機械連線，許多高精密零件皆可在元精製作完成，且該公司擁有首台軸承檢測機設備，針對軸承荷重能力進行精密檢測，能確保所產製的軸承達到高精度與高強度要求，不須再依賴歐日，更能大幅降低購置成本及減少庫存壓力，並提供交期短、價格、客製化等優勢。

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