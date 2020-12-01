茶專茶飲舉辦「北部招商說明會」愛國神飲吸引加盟主的目光

素有「愛國神飲」稱譽的茶專茶飲專賣店28日舉辦「北部招商說明會」，推廣暢銷飲品「冬瓜檸檬」、其他優質茶飲及加盟優惠方式，邀請理念相同的加盟主加入此行列。未來加盟創業說明會資訊請查詢茶專茶飲fb粉絲團，參加者有神秘好禮喔！

為搶攻台灣年產值超過500億元龐大茶飲商機，茶專茶飲專賣店董事長劉進發表示，特別嚴選台灣在地優質茶葉、食材及優良農產品水果，採用獨家配方比例與調茶手法，研發出廣受消費者好評的手搖茶飲。「賣茶是一門良心生意，自己敢喝、愛喝，才能賣給客人喝。」劉進發指出，除了培養廣大忠實鐵粉外，也在茶葉比賽中屢次獲獎。

茶專茶飲專賣店董事長劉進發推廣優質茶飲，歡迎加盟主共同加入推廣愛國神飲及優質台灣茶飲的行列。圖／茶專茶飲提供

今年9月澎湖駐地海軍向茶專茶飲訂購88杯飲料，卻因緊急任務而棄單的新聞事件傳出，讓一向低調經營的茶專茶飲在業界竄起高知名度，暢銷飲品「冬瓜檸檬」也因而獲得「愛國神飲」的美譽，全台掀起一波旋風。還有中北部消費者專程遠赴南台灣茶專茶飲門市品嘗一杯冬瓜檸檬茶，順道遊覽南台灣，受歡迎熱度可見一般！

茶專茶飲創立於1997年，已在台灣茶飲界深耕23年，是一個經驗豐富、產品優質、技術領先的茶飲品牌，目前已設立百餘家的加盟店，主要布局於南部。為了滿足更多消費者的需求，茶專茶飲計畫於中北部展店，預計每個月將於中北部地區分別舉辦加盟創業說明會，邀請有愛國情操、熱血鐵粉的加盟主，共同加入推廣愛國神飲及優質台灣茶飲的行列中。 歡迎隨時關注茶專茶飲官方fb訊息，或請洽詢0800-555-798。心動就要行動，成功機會永遠屬於積極主動的人！