最美餐桌 水保局南投分局攜手台灣生態廚師 首推生態國宴 外帶產地上餐桌

今年圍爐來場餐桌上的旅行吧！水保局南投分局今(1)日在台北華山文創園區西三館好樣思維 VVG Thinking聯合台灣生態廚師舉辦「慢食國宴發表暨年菜預購記者會」，現場邀請到臺北一號島廚房李易晏主廚、臺中米其林推薦餐廳膳馨民間創意料理主廚蕭至佑、老闆娘蔡馨誼以及臺中赤沐TAIKO 和洋炉端燒主廚謝一新、謝一德等人，首度公開發表彰化、南投及雲林三縣市之生態國宴，讓二年來實際走訪產地學習的永續精神，創作出一道道美味料理，要讓中北部都會地區的民眾，在日常餐桌上也能讓舌尖享受到產地的精彩。

預購外帶 餐盤裡不只是料理，更是大山、大海與平原的永續

為搶攻預購外帶商機，讓民眾在平常就能預購外帶，三家餐飲業者直接聯手宣布，生態國宴除了平常吃得到，更正式成為餐廳年菜商品，12月底前早鳥預購，還可以享優惠，希望邀請民眾今年一起到餐廳過年，聽主廚聊產地風景與物產的魅力，未來還有機會可以跟主廚來一趟產地之旅唷！

把農村魅力賣到都市 未來水保局邀請您跟著主廚從餐桌回產地

人的一日三餐皆源於自然，但曾幾何時，我們對於吃的認識越來越陌生。

水保局南投分局陳榮俊分局長表示：「生態國宴指的是國土永續的餐宴，我們帶生態廚師進到產地以農為師，希望廚師們真正的瞭解食物的來源、產地的環境、族群的文化以及地方節慶的故事，我們希望引動具有採購能力的餐飲界，可以更有意識地採購對環境友善的物產，讓消費者建立正確的食用觀念以及享用到食物真正的滋味。當農村越來越蓬勃發展時，仍有許多默默堅守在崗位上為臺灣農業及生態環境長年付出友善農漁民，如何讓農村可以繼續走下去、年輕人願意回來居住，就得讓他們有收入。

因此發展農村小旅行是很重要的，當民眾出門玩最在意的就是有什麼好玩、好吃、好買的，如果我們強調民眾可以在農村玩的友善、吃得安心有特色，就會是一個讓大家可以深度旅遊的場域，這是一種都市後花園的概念。」彰化、南投及雲林生態國宴後續將開放網路預購下單，期待享用的民眾記得隨時關注官方消息，早鳥額滿前手刀衝一波，來場餐桌上的享受吧！

生態國宴相關訊息也請持續關注

官方粉絲專頁：農村小童https://www.facebook.com/villagechild.TW/）。

聯絡人：水保局南投分局 郭瑞民副分局長

電 話：049-2231169