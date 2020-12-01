2020國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會 大葉大學食生系榮獲第一名、第三名

大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授、「美粧品與醫美特色研發基地」主持人吳建一帶領學生與森田生醫股份有限公司、台香種苗股份有限公司產學合作，美粧原料相關研發成果參與「2020國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會」，論文獲頒第一名、第三名肯定。

大葉大學食生系副教授吳建一(中)指導碩士生詹哲嘉(左二)與森田生醫執行長周俊旭(左三)合作，研發成果獲研討會第一名。圖／大葉大學提供

大葉大學食生系副教授吳建一指出，蠶絲被在製作過程要加工蠶繭，以收集蠶絲纖維，蠶繭外層有絲膠蛋白，內部有絲素蛋白，兩種蛋白都具有抗氧化、降低水分散失等特性，實驗室分別以兩種蛋白為對象，研發美粧原料萃取及應用，此次「2020國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會」獲頒第一名的論文，是碩士生詹哲嘉與森田生醫執行長周俊旭合作，進行蠶繭萃取絲素蛋白製程與機能驗證的成果。

大葉大學食生系副教授吳建一(中)指導博士生胡峻儒(右)與台香種苗合作，研發成果獲研討會第三名。圖／大葉大學提供

吳建一副教授進一步說，百香果種植為了疏果，在開花過程會先剪掉一些花，實驗室希望能將農業廢棄物加工再利用，著手開發百香果花的應用，博士生胡峻儒與台香種苗董事長劉清尊、總經理劉千臺合作，證實百香果花瓣萃取物具抗氧化及美白效果，可作為美粧品原料，論文榮獲研討會第三名。

食生系碩士生詹哲嘉表示，現在是循環經濟的時代，他們觀察到蠶絲紡織品製作過程會淘汰不良蠶繭，也會產生加工廢液，因此與森田生醫產學合作，研究回收運用於美粧產品的可能。蠶繭包含絲膠蛋白與絲素蛋白，第一階段他們先研究絲膠蛋白的回收，以及物化性質、抗氧化、抑制酪胺酸酶活性，相關成果在「2020生物科技暨健康產業國際學術研討會」獲得佳作。第二階段接著研發蠶繭萃取絲素蛋白，確立了美粧原料產出的最佳製程，也證實具美白效果，很開心能獲得「2020國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會」第一名，相關成果已提出專利申請。

榮獲研討會第三名的博士生胡峻儒說，就讀大葉大學期間，系上提供很多參與產學合作的機會，他從碩士班開始與台香種苗股份有限公司合作，進行百香果相關研發，現行研究多半以百香果的葉子或果實為對象，對於百香果花瓣的研究很少，他們收集為了疏果剪下的百香果花朵，將花瓣乾燥，再分批嘗試不同萃取製程的效益，進行相關機能驗證。