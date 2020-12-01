「打開司法院：歡迎民眾參與 共創司法新貌」

司法院長許宗力開啟司法院大門。

司法院今年首次與「打開臺北」（Open House Taipei）合作，於11月28日(六)下午2時至6時「打開司法院」，邀請民眾自由參觀，並於上午舉行記者會，由院長許宗力親自主持，與受邀本次活動的吳嘉真建築師團隊、書法水墨名家朱振南、著名攝影創作者馬賽Kyo，以及擅長視覺藝術的「黑青」設計團隊，一同分享活動宗旨與創作理念，也為當天下午的「打開司法院」活動，揭開序幕。

司法院長許宗力展示介紹大法官會議簽到簿。

許院長於記者會上，首先「打開」司法院大門，象徵司法為民、與民親近；並於致詞時提到，本次活動以「開放」作為共同理念，司法院的開放參觀，即是希望能從這棟承載近百年司法記憶的歷史建築開始，敞開大門，讓民眾走進來，與司法相互認識、理解與連結。許院長更表示，敞開的不只是司法院的大門，也代表著未來的「國民法官制度」，能夠引領來自各界多元的聲音，讓司法與社會持續對話，使民眾更加親近、了解與信任司法。

司法院院長室。

本次「打開司法院」活動，邀請到吳嘉真建築師團隊，帶領民眾探訪這棟近百年歷史的日式司法建築，並開箱平時不易接近的院長室、貴賓室、大法官會議室及憲法法庭。此外，司法院也特別邀請三位不同領域的藝術家進駐，藉由「書法水墨—朱振南：司法之勁」、「攝影之眼—馬賽：追尋正義的光」及「視覺藝術—黑青：司法的樣貌」等不同類型的藝術創作展演，讓民眾能以多樣視角，看見不同於以往的司法樣貌。

司法院也與紀錄片平台「Giloo紀實影音」合作，邀請民眾於大禮堂一同觀賞《眼不見為淨》、《「RBG不恐龍大法官》及《牧者》三場司法相關議題紀錄片。期待透過影片及映後座談，能與民眾有進一步的對話與交流。另外，晚間也以投射燈及局部光飾「點亮司法院」，邀請民眾一同欣賞司法大廈獨特的古典建築之美。

「打開司法院」邀請民眾走進司法、認識司法，透過司法建築的百年巡禮，一同回顧與見證臺灣司法的重要演進歷程；更進一步展望未來「國民法官制度」的劃時代變革。司法院衷心希望藉由此次活動，能夠創造更多與民對話、相互理解的機會，而每一位國民的參與，正是賦予司法全新面貌、向前邁進不可或缺的力量。(司法院廣告)