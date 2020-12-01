台灣拓銷水利產業 參與越南線上水展 結合線下媒合會

礙於疫情，我國水利業者今年無法前往越南參加越南國際水工程展(Viet Water)，改為參加由Informa Markets規劃的線上水展「ASIAWATER Virtual Expo& Forum」。經濟部水利署與商業發展研究院特別結合線上水展，於11月30日舉辦實體洽談會，整合線上線下，成為全球唯一有實體活動的水利展。

商研院副院長王建彬表示，今年因為無法帶國內水利廠商赴海外參展與拜訪買主，藉由線上展與商談會議，希望可以帶來海外行銷的突破。王建彬接著說，此次台灣館部分，計由12家組成，展出方案為水利設備數位升級創價方案，為了提升台灣館曝光度，讓世界訪客看到，特別舉辦線下展示會，並與大會連線進行開幕，成功吸引全球的關注。

王建彬指出，除了11月30日開幕式外，12月1日到3日下午持續與泰國、歐洲及越南進行三場商談會議。商研院經營模式創新研究所組長曾秀芬說，台灣舉辦的線下展示會，是今年線上水展「ASIAWATER Virtual Expo& Forum」的亮點，更獲得主辦單位高度重視，未來，隨著水利廠商數位轉型，水利產業將可望再創榮景。