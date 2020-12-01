國健署結合各界舉辦關懷友善社區「建置推動模式」研討會

據國發會預估，台灣將在115年、65歲以上老年人比率將達20％，國人平均壽命來到80.9歲，面對超高齡社會到來，國內醫療負擔將更沉重。有鑑於此，衛福部國健署結合財圑法人佛教蓮花基金會、財團法人基督教史懷哲宣道會、財團法人天主教會台灣地區主教團，日前共同舉辦2020關懷友善社區「建置推動模式」研討會，吸引近四百位各界專家學者熱心參與。

在研討會中，國健署署長王英偉主講「翻轉關懷慈悲思維-高齡、失智、安寧友善社區的世界觀」，王署長分享在106年前往梵諦岡宗座生命學院參與「世界宗教共同制訂老人緩和醫療的核心定義」研討會，首次聽聞關懷城市(Compassionate City)就立下心願，希望結合各宗教力量推動關懷友善社區，為台灣打造高齡友善的安寧關懷城市。近三年來在第三波運動「關懷友善社區Compassionate Communities（台灣簡稱ComCom）」的努力下，已有效整合社區資源和鄰里互助與關心，營造在地化人情味、有溫暖的「關懷友善社區」。

王英偉表示，安寧照護的實現，需經過人民感動、開始行動、大眾運動三階段，特別感恩許多單位的熱心參與，才有今日成果，加上現在的安寧照護藉由多層面整合服務，治癒與緩和兩階段同時進行，對高齡失智者用慈悲關懷照顧身心靈，用愛陪伴走完生命，也希望未來能有更多人或單位共襄盛舉。

蓮花基金會董事長黃宗正則表示，這次研討會主旨是從實務發掘問題，並研究適合的模式持續邁進。安寧照護從第一波針對癌末病患，到第二波非癌病患，現已深化社區友善安寧照護，最重要的是，照護不只是治療身體問題，如能加上友善陪伴，維護病患與長者的心理健康，更是安寧照護的關鍵。」

財團法人天主教會台灣地區主教團主教李克勉也強調，互助共好彼此相愛是各宗教界一致理念，用尊重和關愛的態度照顧人，讓每個人都能有完美的生命。

財團法人基督教史懷哲宣道會董事長邱仲峰表示，台灣安寧照護推動近30年，目前已進入到最關鍵的靈性關懷階段，除了在許多安寧病房配備靈性關懷師，提供身心社靈服務外，現在更讓靈性關懷師進入長照機構，深度關懷友善社區，期望經由全民運動吸引多人來投入。

研討會另還有公視資深記者周傳久主講「從歐洲發展慈悲關懷社區經驗-展望台灣超高齡社會的社區照護」、北市聯合醫院總院長黃勝堅主講「由應用國際慈悲關懷城市憲章精神-談北市聯醫推動、從出生到死亡的社區關懷模式」及台東聖母醫院院長陳良娟主講「建構天人合一的關懷友善社區」，對未來推動「關懷友善社區」有極大價值與啟發。

此次研討會內容豐富，也有關懷友善社區經驗分享及論壇工作坊，包括「社區」（社區關懷據點）、「學校」（職場、照護機構）、「宗教」（教會、寺院道場），邀請各場域領導人分享如何打造關懷友善社區的經驗，讓大家因心動而產生更多社區愛的行動，邀請大家齊心耕耘，讓台灣成為全球最友善的國度。