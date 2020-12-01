華碩迎戰資訊月　限時回饋外並抽VIP點數

台北資訊月於12／2在世貿一館登場，華碩祭出多款人氣機種折扣優惠，購買全系列家用筆電或ROG筆電或指定桌機，線上登錄抽ASUS VIP 百萬點數，共有5名幸運會員可各獲得20萬點數，能在華碩官網或專屬「MyASUS APP」兌換百貨、影城、美食等各式現金禮券及商品券。

ZenBook Flip S (UX371)輕1.2 kg、薄13.9 mm，輕巧便攜，符合VESA DisplayHDR 500 True Black標準，黑色更深邃真實，不錯失任何細節。圖／ASUS提供

市調機構IDC指出，華碩筆記型電腦拿下2020年台灣市場前三季冠軍，Q3家用筆電市佔達41.4%，並朝18年封王佳績邁進。強勢新品「世界最薄OLED翻轉筆電」－ZenBook Flip S (UX371)推出，預期帶動華碩家用筆電市佔上看5成。另華碩電競筆電蟬聯16季市佔冠軍，ROG電競筆電「Zephyrus G14」更獲美國權威媒體《LAPTOP Magazine》評選為2020最佳電競筆電。

2020台北資訊月將於12月2日在世貿一館登場，華碩祭出多款人氣機種折扣優惠，再加碼抽ASUS VIP百萬點數。圖／吳俊儀

華碩並於台北資訊月活動現場推出限量好禮，ASUS Laptop X509JB 1TB與All-in-One桌機Vivo AiO V241FAK於活動現場不到兩萬元輕鬆入手。現場購買ZenBook Flip S (UX371)、ZenBook S (UX393)限量贈送ZenBook琴譜包；購買ASUS全系列筆電及桌機，或ROG／TUF Gaming全系列產品，則可獲得對應之ASUS／ROG硬殼包。華碩線上資訊月12月1日至31日同步開跑，購買ASUS ProArt StudioBook系列指定機種，官網登錄送「Samsonite RED筆電後背包」（價值NT$4,700），眾多優惠可參考華碩官網 https://www.asus.com/tw/events/infoM/activity_2020_IT_Month/ 。