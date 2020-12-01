公勝保經舉辦綠色家庭日 北中南串聯分享愛

為善盡企業社會責任，業界龍頭公勝保經每年11月舉辦「公勝家庭日－種樹愛地球」活動，日前(29日) 最終場由公勝保經北二區部攜手唐氏症基金會於熱鬧台北信義計畫區，以「動物派對嘉年華踩街」歡樂登場。期望藉由該活動，呼籲社會共同尊重多元生命及環境保育倡議，「公勝保經x愛種樹協會x唐寶寶」攜手合作進行植物換盆教學，希望同仁帶著孩子親手種下一草一木，透過身體力行，把環保種子的意念深植孩子心中。

公勝保經表示，今年活動已邁入第3年，由「種樹」行動出發，將主題延伸擴展至「生態教育」、「食農教育」、「環保倡議」等多元化內容，目前北中南共舉辦4個場次。

聯合國17項永續發展目標（SDGs），其中就有6項與環境相關；為致力推廣更全面的環境教育，2020公勝綠色家庭日系列活動結合三大主軸盛大展開。首場於中區11/14假雲林晁陽綠能園區啓動，針對「食農教育」的主題，設計「一日農夫」親手做活動，讓參與的大朋友、小朋友們，藉由參與完整農事生產的體驗活動中，可瞭解如何從日常飲食友善土地。

11/21由南區、北一區緊鑼密鼓同步登場，南區場聯手高雄市政府觀光局、壽山國家自然公園、壽山動物園以及愛種樹協會假高雄壽山動物園舉辦，為落實推動「生態教育」，公勝保經今年特別捐贈三面生態解說牌設置在動物園園區，以「淺山動物」、「高位珊瑚礁植物」及「昆蟲與植物」三大主題，傳遞保護及永續使用生物多樣性與生態系統的重要性。

北一區場次則在新北市大台北都會公園展開，今年首度與新北市政府與未來親子學習平台共同合作，以「食育」為主題，公勝保經精心設計「互動小劇場」，由企業吉祥物「公勝雞」藉由戲劇互動方式，帶領大家進一步認識食品安全與保險的關係。

公勝保經堅持「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，長期投入公益活動，倡議綠色環境與生態保育等環保議題。每年定期透過綠色家庭日活動讓員工及其家人化身為綠色尖兵，同時幫助邊緣弱勢族群，再造地方生機，啟動善的循環，以行動力實踐企業理念，讓愛永續留傳。