宏碁以「科技守護安全」結合AI與空氣品質偵測

2020資訊月教育科技展，宏碁首度以「科技守護安全」為主題，透過「宏碁AI智能安防系統」、「宏碁AI智能精準投放系統」進行辨識偵測互動，同時搭配「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」，為教室等教學環境注入安全與智慧兩大特色，亦在疫情肆虐之際，提供全新的防疫應用-「宏碁AI智能移動式感測報到系統」，落實實名制等防疫措施，多元智能應用服務健全校園防護網，成功示範未來智慧安全校園樣貌。

「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」打造安全教學環境，結合多項空氣品質改善設備方案，依地制宜解決室內環境污染源維持師生健康。 圖／ACER提供

此次特別於資訊月展館重要出入口，設置「宏碁AI智能移動式感測報到系統」，參觀者可於進出場時體驗；另外在教育科技展會場，宏碁也將展示「宏碁AI智能精準投放系統」、「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」等應用服務。「宏碁AI智能精準投放系統」可進行辨識偵測互動，協助校方投放安全宣導、追蹤學生觀看記錄，打造新型態智慧教學。「宏碁Air Monitor Pro空氣品質偵測系統」，具溫度、濕度、亮度、一氧化碳、二氧化碳、揮發性有機物、臭氧、甲醛、PM2.5及PM10十個檢測項目，有效監控空氣狀態，並結合空氣品質改善方案，依地制宜解決室內環境污染源。

宏碁超值優惠12／1開跑，周周抽iPhone 12。圖／ACER提供

另外宏碁迎接雙12購物節，宏碁全新搭載第11代Intel Core處理器系列的輕薄產品全線到位，包含Swift 5、Swift 3及Aspire 5，兼具時尚、輕薄及長效電力特色，超過十款供選擇；同時，12/1至1/3止，購買任一款搭載Intel Core系列Acer桌機或筆電，周周還可抽iPhone12。詳情請詳閱活動網址https://acerland.acer.com.tw/activity/page/111。