迎接太平山2021第一道曙光

元旦3點開園&贈送紀念編號書籤

為了迎接2021年第一道曙光，林務局羅東林區管理處轄管及經營的太平山國家森林遊樂區自2015年開始，每年的元旦都會提早於清晨3:00開園，也會贈送入園遊客每人一張的紀念編號書籤；當日為了為維持生態旅遊及交通順暢，翠峰景觀道路將循往例啟動交通管制引導措施。

迎日出6大據點

推薦6處日出觀賞點

位於海拔2000公尺處的太平山，是北台灣賞日出的絕佳地點之一。在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海，宛若仙境，繽紛亮麗的景致美不勝收，據中央氣象局預測資訊顯示，太平山2021年元旦日出時間預估在6:30-6:50間，遊客可依入園時間、行車狀況、停車位置、景觀選擇等考量，選擇賞日出之地點，區內推薦地點有6處： (一)太平山莊景觀平台、(二)蹦蹦車站起點月台、(三) 翠峰景觀道路(14k)觀日台、(四)翠峰湖環山步道(0.8k)觀湖平台、(五)翠峰湖環山步道3k處、(六)望洋山步道終點(1.2k)觀景台。



民眾進入太平山國家森林遊樂區後，會先行駛於「宜專一線」，全長25公里，若要再深入翠峰湖區，則須繼續接行「翠峰景觀道路」，全長16公里，考量熱門欣賞日出點是位於翠峰景觀道路14k觀日台，因此為了不讓路幅不寬的道路，造成交通打結，因此元旦當日實施「翠峰景觀道路部分時段單向通行」交通管制，即：當日翠峰景觀道路一早開放車輛進入，行駛方向僅能往去程方向(往翠峰湖區)，8:00過後才可行駛回程方向，以免會車困難，造成交通阻塞；6:30起至9:00期間，翠峰景觀道路入口暫時封閉，不開放車輛進入。若是遊客在翠峰景觀道路14k觀日台欣賞完日出，因8:00前管制車輛不能行駛回程方向，建議可往去程方向再行駛約2公里，抵達翠峰湖區，欣賞冬季才有的限定滿水位翠峰湖美景(行駛至翠峰景觀道路終點後再步行翠峰湖環山步道300公尺即可到達)，或是到翠峰山屋品嘗熱飲及選購太平山獨有的紀念品。而在太平山莊或蹦蹦車站賞日出的遊客，則可就近到服務站販賣部或餐廳。

到太平山迎接新年曙光是許多民眾的首選，雖然時而氣候不佳，不一定觀賞到日出，但在民眾的印象中，從太平山迎接新的一年到來，也是象徵來年事事太平之意，因此，自2015年開始，林務局羅東林管處每年都會特別設計推出限定限量款的編號書籤，讓當日入園遊客可獲得一張自己專屬的編號書籤，增加紀念性，元旦第一位入園遊客除了可以拿到編號NO.0001的書籤外，也會獲得太平山福袋一份，太平山每年的元旦書籤會有不同主題，因此有許多遊客會前往收集。2021年書籤圖案是以台灣特有種的「太平山櫻花」為主題，這種植物是日本人佐佐木舜一1931年當時到太平山所採集到的台灣特有新種，因此以太平山為名，進行植物命名，台灣原生種的櫻花有14種，台灣特有種的「太平山櫻花」與一般常見的山櫻花相比，較晚開花，大約在三月下旬。

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