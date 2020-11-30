長庚運動醫學公益計畫 第一屆成果發表暨學術研討會 照護選手成長之路

「長庚運動醫學公益計畫」推動六年，不論在提升選手成績，或將正確觀念與技巧向下扎根，都成果豐碩，是台灣運動員強而有力的後援團隊。為將一路走來的寶貴經驗傳承和分享，11月28日在林口長庚研究大樓一樓會議廳舉辦第一屆「長庚運動醫學成果發表暨學術研討會」，從各個面向研討幫助選手成長之路，吸引超過300位專業領域人士參加。

研討會由長庚決策委員會程文俊主委主持，長庚醫療體系王瑞慧董事長及長庚公益委員會陳昱瑞董事親自到場為團隊加油打氣，同時也邀請到中華奧會林鴻道主席、國家訓練中心李文彬執行長、國立體育大學邱炳坤校長、台灣體育運動大學林華韋校長、臺北市立大學戴遐齡校長，以及桃園市鄭文燦市長等貴賓參加。長庚運動醫學團隊特別製作了一段影片，和大家一起回顧這六年來走過的點滴與感動。



長庚運動醫學公益計畫贊助的高雄鼓山高中舉重隊代表（右1、右2）向長庚醫院王瑞慧董事長獻花贈禮表達最深的謝意。圖／長庚醫院提供

長庚運動醫學團隊主席楊政達院長表示，長庚運動醫學公益計畫自2014年推動後，團隊陣容不斷擴大，目前已結合10個專科，上百位醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員和14位防護員共同合作，提供運動醫學、運動防護、運動營養、運動禁藥、運動心理與運動研究等專業知能。統計六年來共照護33所學校、70支隊伍及105位個人選手，總照護人數達2,522人、照護的運動項目高達34項，總計協助贏得318座金牌、188座銀牌、203座銅牌，成績斐然，並連續5年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」，及2019年頒「長期贊助獎」。

長庚運動醫學公益計畫贊助的大同高中羽球隊、旭光高中空手道隊及鼓山高中舉重隊，今日特別來到現場向他們背後最堅強的後盾表達最深的謝意。

本次研討會分成三大主題，包括「向下扎根運動醫學研究」、「基礎運動醫學研究」和「臨床運動醫學研究」。長庚運動醫學團隊四位副主席之一的蔡文鐘副院長表示，2018年長庚向下扎根走入校園，至今共照護了20所高中、13所國中，帶進許多專業的醫療能量和先進的觀念技巧，並利用科學化的動作檢測儀器，讓小選手們可以更精準的進行動作加強與調整，同時結合心理調適、運動禁藥知識、運動營養管理等，協助他們獲得全方位的知能與支援。



長庚運動醫學公益計畫贊助的旭光高中空手道隊也到場表達最深的感謝。圖／長庚醫院提供

例如「著地動作錯誤評分系統」，只需一個30公分高的跳箱和兩台攝影機，讓選手從跳箱頂層往下跳，距離約身高的一半，在運動場邊就可以完成觀察與評分。觀察重點是當他們跳躍落地時，軀幹、髖、膝關節彎曲的角度變化，再依據正確的程度評分，並從生物力學的變化，預測十字韌帶受傷的可能性，藉以幫助選手接受正確的落地訓練與矯正，減少運動傷害發生，是一項非常先進的檢測儀器。

在運動傷害研究部份，長庚運動醫學團隊副主席周文毅醫師表示，膝蓋韌帶的健康，攸關運動員的職業生涯，而十字韌帶受傷最常見原因，就是著地動作錯誤，最常發生於急停、扭轉或忽然加速及減速。流行病學顯示，最常發生的年紀約14到19歲，正是未來能否發光發熱的關鍵時刻。

周文毅指出，前十字韌帶連接大腿骨和小腿骨，主要功能是提供膝蓋的前後與旋轉穩定。儘管醫療科技進步，但十字韌帶斷裂後接受手術重建的選手，仍只有65%能回到術前比賽水準，國內外有許多著名的運動員，都是因為十字韌帶受傷，從此影響運動表現，因此對選手來說，十字韌帶損傷幾乎是毀滅性的傷害。如何預防十字韌帶受傷，讓選手有最好的表現，並延長運動生命，成為運動醫學相當重要的使命。



第一屆長庚運動醫學成果發表暨學術研討會與會貴賓合影。圖／長庚醫院提供

長庚運動醫學團隊副主席林瀛洲醫師指出，每一種運動都有特別容易受傷的部位及型態，根據長庚運動醫學團隊追蹤發現，羽球選手較容易發生運動傷害的部位，多集中在下背以及下半身，其中又以腳踝、膝蓋為大宗，而好發的時間點，多在變換方向、向側移及向後轉等動作。因此，盡早找出不良機制，改善錯誤動作，將運動傷害阻擋於前，對預防運動傷害相當重要。

為提升防護員與教練專業能力，研討會也規劃了相關課程，由長庚運動醫學團隊專業且醫療經驗豐富的醫師解說，希望藉以提供學員最新最正確又實用的醫療新知。長庚運動醫學團隊副主席許維修醫師表示，台灣大多數運動選手是在缺乏支援下獨自奮戰，面臨營養補給、疲勞舒緩和傷害治療等問題。為避免這些運動好手、優秀的體育青年在年輕時受傷，而折損往後的運動生命，並幫助發掘更多的年輕潛力選手，長庚運動醫療團隊將繼續努力，提供選手更全面和專業的運動醫療協助與運動傷害防護觀念。