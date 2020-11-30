北商大與訊能集思簽策略聯盟培育商業4.0數位人才

國立臺北商業大學、美商訊能集思智能科技（Synergies）30日由校長張瑞雄、美商訊能集思智能科技執行長張宗堯簽訂策略聯盟，建構商業4.0數位轉型之產學生態圈為合作主軸，培育企業數位轉型所需人才。

大數據時代商業脈動瞬息萬變，企業急需具商管知識之資料分析人才，萃取商業資料中重要情報，以協助企業部署。此次北商大與Synergies產學合作，期望攜手打造商業數位轉型中心，透過實際AI應用案例分享，搭配Synergies的JarviX™自然語言增強分析平台使用，並給予技術輔導以及AI數據分析相關應用課程，用科學驅動商學，達到分析應用人才培育及產業數位轉型的目標。

北商大校長張瑞雄表示，北商大透過JarviX平台的人工智慧，更輕鬆處理校務研究（Institutional Research，IR）中的大量數據，學校也組成了AI團隊，從商業和服務業開始，加強緊密合作，幫助中小企業數位轉型，「不管是產學合作和推廣，讓國內教育界和企業界能有長遠的發展。」

隨著產業快速的變革，企業的數位化轉型成為當務之急，然而現有的IT架構以及分析軟體並無法快速解決產業企業對於數位轉型的需求。世界知名的科技顧問公司Gartner 做出分析，未來新型態的增強分析（Augmented Analytics）平台將取代傳統分析工具，數據科學平民化數將成為企業數位轉型主要推進動力之一，協助產業智慧升級。

Synergies打造的JarviX自然語言智慧企業決策平台，在2019年就成為亞洲唯一在Gartner市場分析報告中被提及的增強分析平台，透過自然語言處理和內建ML演算法，能降低數據分析門檻，讓全員參與，大幅加速決策的效率。

「這次合作的目的就是把業界跟學界融合在一起。」Synergies CEO張宗堯指出，推廣數位轉型很困難，從AI、數據分析甚至到統計，縱使是很簡單的工具，業界使用率都很低，尤其是金融和服務業，所以要有人人都能使用的工具。最重要的是同時讓學生也有學習的機會，在學校學習數位化解決問題方式，真正與產業接軌。

後疫情時代，產業尋求數位轉型，政府也積極推動創新，將國際新創資源和國內應用場域做連結。Synergies在去年底受邀參加國家級的亞洲矽谷計畫，扮演智慧轉型的推動能量，這次的產學合作培育產業分析人才，更加確定Synergies用人工智慧協助台灣企業轉型的決心。

訊能集思由張宗堯博士在2016年時創立於美國波士頓，核心AI技術源于麻省理工學院。全球首創JarviX自然語言智慧企業決策平台，透過頂尖AI增強分析技術，降低大數據分析門檻，讓任何人都能使用數據分析做決策依據，輕量化企業冗長的分析流程，並大幅提升企業數據決策品質和速度，加速企業數位轉型。Synergies於2019受到Gartner評選為亞洲四大最酷AI供應商之一，並多次獲得國際獎項認證。JarviX應用橫跨多領域，包含製造業，金融業，零售業，能源業。

更多Synergies最新資訊，請瀏覽Synergies台灣官網。