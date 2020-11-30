尖石鄉 探索山川風月的壯麗 泡湯 饗美食 部落景點巡禮

和煦的秋風暖暖地，帶來了絲絲涼意，秋天是充滿活力的季節。由尖石鄉公所主辦「2020尖石鄉溫泉觀光系列活動」就是要泡湯、饗美食、部落景點巡禮。尖石鄉坐落於新竹縣腹地最廣的鄉鎮，疊翠山色壯麗唯美，南面「雪霸國家公園」，前山地區有五個村包含新樂村、嘉樂村、義興村、梅花村、錦屏村。巨石奇岩，飛泉瀑布，三大神木區、還有經典溫泉美人湯，是旅遊放鬆身心靈絕美的好去處。

「馬胎古道」＆「北角吊橋」

「馬胎古道」與內灣隔著油羅溪相望，入口在義興大橋南端竹59鄉道上，終點至義興村的瑪雅山莊。隨著兩旁蔥蔥鬱鬱的自然生態前行，融合著沁人心扉淡淡的花草幽香，來自於土地上的森林浴，一霎時覺得心曠神怡。 途中來到「情人谷」位於涼亭叉路與南坪古道銜接處。「情人谷」巨石林立，波光瀲灩的潭水，清澈見底，而且，潭裡的石子卻一顆顆綻放出碧綠光芒，美麗極了!相傳「情人湖」在日據時代有一段真實淒美的愛情故事。據說，有一位日本男子與泰雅族女子相戀，卻因為女方家族強烈反對，在得不到家族的祝福之下兩人就這樣雙雙在此殉情，因此，被部落的人取名為「情人湖」。

「馬胎古道」雖然已成為人們口中津津樂道的健行步道，除了單索吊橋旁可見到早年灌溉水圳遺跡欣賞溪谷風光，尤其是，中段的百年巨樹茄苳樹，以及廢棄的電線桿和礙子，事實上，這是泰雅族部落居民早期採買日用品及上學必經的重要道路，亦是充滿歷史足跡最美麗的一條山古道。

「北角吊橋」橫跨油羅溪，五分鐘即可連結了「馬胎部落」，大大縮短了往返的交通時間全長220公尺，僅次於南投350公尺的坪林吊橋，成為第二長的吊橋。採用「紅橋門架與鋼纜懸吊系統」設計，特殊的樣貌吸引絡繹不絕的遊客來此步行、拍照。

「青蛙石天空步道」

「青蛙石天空步道」位於新竹尖石鄉，是一座結構良好極為親民森林步道，區分為觀石步道、彩虹步道、野趣步道，木棧道全長3.1公里。沿途多處設有「那羅文學」的藝術裝置，著名作家如吳念真、陳明潘等等，紀錄那羅生態與泰雅人文風情的詩詞。據導覽員表示，步道上種植一排五葉松、二葉松，則是紋面的原料，然而泰雅族人的紋面代表著榮耀的表徵。「青蛙石」位於錦屏村與那羅間之溪谷內狀似青蛙十分雄偉，起腳下係深不見底之峽谷，並有一處高約40公尺之瀑布傾斜而下甚為壯觀。一路蜿蜒路段可通往享譽盛名的瀑布，以及有著青蛙雕像的觀石步道。盡頭是一座簍空的玻璃彩虹步道，由彩虹步道向上望出去，那羅溪谷的巨大峭壁上湍急的瀑布傾瀉而下，氣勢磅礡的奇景十分令人震驚。

左側可見仿如潑墨山水畫的岩壁下，底下是那羅溪的河道溪谷，也是電影《賽德克 巴萊》幾場打鬥戲的拍攝場地，使人恍若身臨賽德克族人與日軍奮戰的激烈場景。

「石上湯屋渡假村」碳酸氫鈉泉俗稱「美人湯」

「空山新雨後，天氣晚來秋，明月松間照，清泉石上流」。位於新竹縣尖石鄉嘉樂村的「石上湯屋渡假村」，素有深谷中「香格里拉」之稱。由二高或竹東進入只需約三十分鐘車程，讓您泡湯不再大費周章北上烏來或南下廬山。全村依山勢而建的建築風格與大自然完美融合，來到這彷彿進入日本禪風國度。

湯屋區沿著石階拾級而上，天然的山林隱約透露著鄉野氣息，滿谷花開、蟲鳴鳥叫聲，不絕於耳。每間湯屋設置隱密獨門獨院，和風日式的床舖，清爽乾淨，打開落地窗有專屬的庭園與半露天泡湯泉池，浸泡其中，宛如沉浸在天然的化妝水中一般。不管是躺在櫸木躺椅上、或者趴著、冥想著或是面對著一大片幽靜的綠樹青山，靜謐的享受鳥語花香，來一趟心靈SPA，全身上下彷彿都在原始大自然的洗滌中川流不息的充著電流。

據了解，尖石鄉地區泉水均屬於碳酸氫鈉泉，無色無味也就是俗稱的「美人湯」。其PH質介於以pH8.0~8.6的弱鹼性微溫，對皮膚創傷疤痕，軟化角質、有促進皮膚的新陳代謝作用，煮沸飲用可中和胃酸，還能改善腸胃疾病。溫泉水源充沛，浴罷民眾可自行放水流失，因此絕無以回收水充數之情形，請認明標章泡湯更安心。

此外，「石上湯屋渡假村」也推出溫泉季活動，晚上有夜觀星象活動，於11月21日~12月26日止，每週六晚上 8點到10點；白天有自然生態導覽活動，於11月22日~12月20日止，每週日上午10點 至12點。

「築夢山城休閒農場」＆「自然野趣露營區」

「築夢山城休閒農場」位於海拔1000公尺，外觀以白色簡約船型建築打造視野極佳的景觀餐廳，老闆張淵智花了11年時間打造的夢想天地。關山難越，從荒煙蔓草到滿園花草，一草一木、一磚一瓦都是努力的成果。園區提供西式餐飲、小木屋露營區、小木屋住宿、小小動物園園區、園區內種植日本櫻花、繡球花、情人花海，海芋等一年四季都有美麗的花卉，還可以欣賞雲海、夜景等。除此之外，探訪水田部落「自然野趣」營地(新樂村)，是一座觀山景的露營聚落，鄰近「北得拉曼山」提供空中帳篷住宿、露營烤肉、公司聯誼、團康迎新等。

錦屏村「那羅部落」巡禮 天主堂、基督教長老教會、錦屏國小「柒先生的畫」、「那羅香草」產銷合作社

那羅部落沿著那羅溪畔的山勢，分成「柿山」、「那羅」兩大區塊，共有六個小部落。日治時期因為此地長有許多的野柿，泰雅族語稱做「Lalu」，因而成為地名，國民政府遷台後，改為「Naraw」，便是那羅的由來。

巴黎街頭藝術家Julien Seth Malland（柒先生）畫遍全世界牆面當作夢想的藝術家，於新竹錦屏國小，他以身穿現代與傳統服飾的孩童共同捧著彩虹，希望喚起大家對原住民傳統文化的關注，同時意味傳統與現代文化和諧並存。近年來「那羅香草」產銷合作社積極發展無毒種植的香草產業及月桃產業。經過淬取、蒸餾分別製作香草樂桃之精油與純露。再運用精油與純露並加工製造為原料研發各種產品，像是純露可以做成洗髮精、沐浴乳甚至保養品。此外，「那羅香草」產銷合作社也以金盞花為主題研發出金盞花面膜、精華油、保濕水、抗痘膏等等。

其中，金盞花含有葉黃素也有利於眼睛及皮膚的修復功能。以玫瑰為主題的玫瑰花面膜，有美白、保濕功能。尤其是純露，不只能拿來擦還能喝喔 ! 對女性的生理機能，也可以達到舒緩的功效，當成每天補充水分的飲品。

探訪拉號部落「魔法女屋親子景觀餐廳」 (新樂村) 四周群山環繞、視野瞭闊、 放鬆舒壓的好去處

「魔法女屋親子景觀餐廳」坐落於海拔750公尺處。四周群山環繞北得拉曼山、牛欄山、鳥嘴山等高山，看似千里煙波，覆蓋山頂之巔，時隱時現，宛如仙境。放眼望去，花草樹木如澳洲茶樹、馬告、落花生、白雞油、杜因、薰衣草、金針花，偌大的園區以及壯麗唯美的山景，彷彿身處在一座森林裡。此時，大口深呼吸空氣清新宜人，是放鬆舒壓的好去處。「蒜香炙燒沙朗牛」主廚採用肉質雪花多的澳洲穀飼牛，口感鮮嫩再搭配特製的香草油，吃起來非常美味。「好食光香草烤半雞」採用人道飼養，不打抗生素及生長激素，皮脆酥香的口感，還帶點淡淡的香草清香味。「檸檬酸辣雪花寶石魚」寶石魚為鱸科魚類，背鰭有一層厚厚油脂，而且口感像香魚，營養價值高。寶石魚是屏東海水養殖技術的新進，為台灣第一家飼養成功的魚種。

旅遊資訊

「馬胎古道」

入口在義興大橋南端竹59鄉道上



「那羅香草」那羅特用作物產銷班

電話：0921-267069

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村那羅11鄰163號



「石上湯屋」

地址： 313新竹縣尖石鄉七鄰45號

電話： 03 584 2605



「青蛙石天空步道」

地址： 313新竹縣尖石鄉錦屏道路

電話： 03 584 2870



「新竹錦屏國小」

地址：新竹縣尖石鄉錦屏村10鄰116號



「自然野趣露營區」

地址： 313新竹縣尖石鄉新樂農路

電話： 0905 187 536



「築夢山城休閒農場」

地址： 313新竹縣尖石鄉

電話： 0917 153 878



「魔法女屋親子景觀餐廳」

地址：尖石鄉新樂村11鄰煤源158號(拉號部落11鄰)

電話：0932-289-000