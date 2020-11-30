大金贊助DAIKIN大專羽球超級盃讓台灣羽壇發光發熱

培育優秀運動選手為國爭光，日本大金空調（DAIKIN）台灣總代理和泰興業積極跨足國內體育賽事贊助活動，繼今年參與中華職棒廣告贊助後，近期又獨家掛名贊助中華羽協主辦的DAIKIN大專羽球超級盃。

和泰興業董事長蘇一仲指出，和泰興業以贊助全國大專超級盃為起點，明年度起將會密集和中華羽協進行多項賽事的贊助，希望培養更多的戴姿穎、周天成世界級選手，讓台灣羽壇的發展持續發光發熱。

和泰興業董事長蘇一仲（中）接受電子媒體聯訪。圖／黃台中

「受到中華羽協理事長張國祚的號召，決定一起為台灣羽球運動盡些心力！」蘇一仲指出，台灣羽球人口多達300餘萬，是很親民的運動，也是室內運動項目的首選。和泰興業有機會參與羽球活動，希望透過贊助，帶動更多人喜愛羽球運動，也期待台灣羽球選手贏得明年東京奧運金牌，為國爭光。

羽球運動雙人持拍就可對打，但羽球輕，極易受到風的影響，為求比賽公平，必須在室內進行，尤其當比賽中選手專注揮汗、大量觀眾聚集在球館觀賽，專業的空調成為羽球比賽場館必備的設備之一，在符合奧運的規格下，空調不能成為影響比賽時羽球飛行的因素，但又可達到涼爽、安靜並舒適的境界。

和泰興業董事長蘇一仲（中）主持賽事擲幣，決定場地攻守順序。圖／黃台中

蘇一仲指出，明年東奧的羽球賽場空調就是採用大金，呼籲各界對練習場地空調環境設計要給予重視，讓競賽選手擁有公平的競賽環境。

「在人與空間之間，總有大金」，蘇一仲表示，大金疼惜台灣這一塊土地，更疼惜這一塊土地上的人們，尤其疼惜年輕人是台灣下一階段大成長的動力，大金熱情與年輕新世代站在一起，「榮耀發威。」