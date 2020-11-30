全國青諮委員串連 共創未來青世代

教育部青年發展署11月28、29日在臺中舉辦「全國青年諮詢組織及青年專責單位交流聯繫會」，邀請全國青年事務專責單位、青年諮詢委員分享與交流，共商未來青年資源串連與彼此協力的行動方案，並邀請行政院政務委員唐鳳進行專題演講，透過slido線上提問，與在場青諮委員及青年事務機關同仁互動。

唐鳳表示，這幾年感受到青年對於社會議題有獨到觀察和細膩感受也積極促成各種改變，今年行政院與青年署在既有機制上繼續深化青年參與也打造全新管道。今年Let’s Talk從議題設定到確立討論主題，都由青年參與及執行，並成為「開放政府夥伴聯盟」（OGP）承諾事項之一，堪稱政府計畫的創舉，也是體制外的一項創新。

政務委員唐鳳發表專題演講，透過slido線上提問，與在場青諮委員及青年事務機關同仁互動。圖／教育部青年發展署提供

唐鳳指出，行政院青諮會運作強調「青年與部會協作」，讓青年的聲音可以進到政府部門，透過這幾年來的成功案例，看見政府關心青年議題，也促進政府部門的改變，未來第3屆運作，將以新設的工作分組，讓政府部門與青年朋友們協作共創，邀集更多青年、學者、部會參與，期藉由多元運作讓政策推動正向改變。

本次大會由教育部青年署青諮委員規劃及執行，除了尚在遴選青諮委員的縣市，共有15個地方政府、11個縣市青諮委員，總計百餘人出席，透過專責單位與青諮委員個別主題的經驗分享，了解各縣市單位運作的特色與成效，並於分區討論中針對現況與資源盤點聚焦出數個問題點，共同思索如何加乘公、私部門資源，彼此協力促成未來可能的行動方案。

各組成果發表也突破過往傳統上臺報告形式，以「夢想市集」方式進行，透過各組簡報發表與觀賞成果海報進行回饋交流，從互動過程讓更多元的構想彼此激盪，深化12個行動方案的可行性，在明（110）年看到各地青年的社會影響力。

青年署署長陳雪玉勉勵青諮委員，跨越地理的侷限，以各自條件、專長，透過交流激盪豐富、多元的創意發想，持續發展出不同的合作策略，也期待每個地方政府可以儘速成立青年諮詢組織及青年事務專責單位，攜手為青年提供更強力的後盾，形塑更緊密的青年資源網。

青年署署長陳雪玉勉勵青諮委員，跨越地理的侷限，透過交流激盪，發展出不同的合作策略。圖／教育部青年發展署提供

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