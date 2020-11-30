保銳ENERMAX攜手暴雪 邀玩家暢遊魔獸世界

保銳科技（8093）是全球主要研發高階電源供應器的製造廠商之一，並以自有品牌ENERMAX安耐美行銷全球電腦市場。今年第四季保銳科技宣布與知名遊戲公司暴雪娛樂（BLIZZARD）合作，暴雪娛樂旗下遊戲「魔獸世界：暗影之境」第八部資料片於台灣時間11月24日發售，至2021年2月19日，於全省安耐美經銷門市或電商購買指定商品，上網登錄虛擬序號，即有機會抽魔獸世界虛擬寶物及限量典藏版，邀請玩家一起同歡，透過贈品抽獎回饋雙方粉絲。活動官網：https://www.enermax.com/campaign/2020Blizzard/

該公司表示，產業最重要的就是要接近消費者，保銳絕對不做「Me too」。基於此，保銳科技董事長蘇彥文提到，在電腦DIY產業競爭多元化的現在，我們更應注重消費者在乎的是什麼。今年底安耐美更推出全新幻彩RGB機殼—MarbleShell冰曜石系列，有別於市場以往的前面板設計，採用具有宛如大理石般的不規則外型，並預裝了幻彩RGB風扇，一推出即獲市場好評。

保銳成軍30年，透過不斷的創新研發，引領產業潮流，屢獲國際市場肯定，在產品設計上，更囊括德國紅點、德國iF、日本Good Design Award、台北國際電腦展創新設計獎、台灣精品獎等多樣大獎。透過旗下品牌安耐美將三大精神：Power（效能）、Innovation（創新）、Design（設計美學）充分落實在電源供應器、CPU水冷散熱器、電腦機殼等高端電腦零組件的研發設計中，充分掌握市場脈動，以做出符合消費者需求的產品為目標。