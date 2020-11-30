「義大利飲食文化展」 11/30-12/03在臺北市政府市政大樓一樓中庭展出
義大利經濟貿易文化推廣辦事處Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office (簡稱IETCPO)、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組Italian Trade Agency (簡稱ITA)、義大利美食教育中心CLUBalogue Academy與臺北市政府共同合作，自11/30起於臺北市政府市政大樓一樓中庭展出四天「義大利飲食文化展」，展覽主題為「義大利葡萄產區自然景觀」以及「十九世紀最重要美食家Pellegrino Artusi的味道鄉愁、料理與社交」。
義大利的美食美酒與家庭餐桌禮儀，是義大利文化中的最重要象徵。全球疫情嚴峻而台灣防疫有成，自全球300多個義大利駐外大使館與辦事處所處城市中，台北被遴選成為11座代表城市參與地中海飲食論壇、出版地中海飲食指南、並與全球300多個國家同步推廣「2020年國際義大利美食文化推廣週 (Week of Italian Cuisine in the World)」，於市府的相關展覽亦為其中一環。
義大利人在二次大戰時，士兵們在異鄉，每天想的並不是如何打勝仗，而是如何煮出像家鄉一樣的義大利麵，類似台灣留學生在海外魂牽夢縈的臺灣滷肉飯，開幕由台北市副市長蔡炳坤、國際事務委員會副主任暨市長室涉外事務總監周台竹、義大利駐台代表紀大為(Davide Giglio)、ITA主任夸特洛奇 (Paolo Quattrocchi)各自呈現兩地鄉愁「義大利麵」與「滷肉飯」、之後互相交換品嚐，雙方再致贈餐桌上的飲品「義大利葡萄酒」與「文山包種茶」，代表飲食文化交流的友好互動。
適逢「世界義大利美食週」之際，也同步舉行「義大利美酒週」，由義大利美食教育中心(CLUBalogue Academy & Publication)舉辦，在台北與台南的餐廳舉行餐酒宴，以推廣義大利美酒與台灣美食及地中海飲食的互相搭配。今年的「世界義大利美食週」致力於紀念200年前出生的義大利十九世紀最重要的美食家佩萊格里諾·阿圖西（Pellegrino Artusi），被視為義大利現代料理之父。
關於佩萊格里諾·阿圖西（Pellegrino Artusi）：1891年Artusi 在他71歲時出版了一本食譜書《廚房科學與美食的藝術》（La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene），很快地它又被稱為「義大利烹飪聖經」，並成為了暢銷書籍。這本書被簡稱為「Artusi」，築成了一個現代美食文化真正的分水嶺。Artusi 收集了數百種來自義大利各地的食譜，彰顯了義大利各大區豐富的傳統文化。他更特別關注那些可以在家輕鬆準備的食譜。他的作品至今仍廣泛流傳著，其中收錄了790道食譜，以生動又寓教於樂的風格撰寫，還伴隨著自我想法與軼事。
Artusi 將科學帶進了廚房，將飲食藝術帶進了義大利的家庭。《廚房科學與美食的藝術》是眾所皆知的一大成就：評論家認為該作品對於語言範本具有重要意義，且促進了義大利語文在半島的傳播。Artusi使用了從方言中發展出來且所有人都能理解的語言撰寫，將語言與廚房同時帶給每個人。
(禁止酒駕˙飲酒過量，有害健康)