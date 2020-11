「義大利飲食文化展」 11/30-12/03在臺北市政府市政大樓一樓中庭展出

義大利經濟貿易文化推廣辦事處Italian Economic, Trade and Cultural Promotion Office (簡稱IETCPO)、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組Italian Trade Agency (簡稱ITA)、義大利美食教育中心CLUBalogue Academy與臺北市政府共同合作,自11/30起於臺北市政府市政大樓一樓中庭展出四天「義大利飲食文化展」,展覽主題為「義大利葡萄產區自然景觀」以及「十九世紀最重要美食家Pellegrino Artusi的味道鄉愁、料理與社交」。

義大利的美食美酒與家庭餐桌禮儀,是義大利文化中的最重要象徵。全球疫情嚴峻而台灣防疫有成,自全球300多個義大利駐外大使館與辦事處所處城市中,台北被遴選成為11座代表城市參與地中海飲食論壇、出版地中海飲食指南、並與全球300多個國家同步推廣「2020年國際義大利美食文化推廣週 (Week of Italian Cuisine in the World)」,於市府的相關展覽亦為其中一環。

義大利人在二次大戰時,士兵們在異鄉,每天想的並不是如何打勝仗,而是如何煮出像家鄉一樣的義大利麵,類似台灣留學生在海外魂牽夢縈的臺灣滷肉飯,開幕由台北市副市長蔡炳坤、國際事務委員會副主任暨市長室涉外事務總監周台竹、義大利駐台代表紀大為(Davide Giglio)、ITA主任夸特洛奇 (Paolo Quattrocchi)各自呈現兩地鄉愁「義大利麵」與「滷肉飯」、之後互相交換品嚐,雙方再致贈餐桌上的飲品「義大利葡萄酒」與「文山包種茶」,代表飲食文化交流的友好互動。

適逢「世界義大利美食週」之際,也同步舉行「義大利美酒週」,由義大利美食教育中心(CLUBalogue Academy & Publication)舉辦,在台北與台南的餐廳舉行餐酒宴,以推廣義大利美酒與台灣美食及地中海飲食的互相搭配。今年的「世界義大利美食週」致力於紀念200年前出生的義大利十九世紀最重要的美食家佩萊格里諾·阿圖西(Pellegrino Artusi),被視為義大利現代料理之父。

關於佩萊格里諾·阿圖西(Pellegrino Artusi):1891年Artusi 在他71歲時出版了一本食譜書《廚房科學與美食的藝術》(La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene),很快地它又被稱為「義大利烹飪聖經」,並成為了暢銷書籍。這本書被簡稱為「Artusi」,築成了一個現代美食文化真正的分水嶺。Artusi 收集了數百種來自義大利各地的食譜,彰顯了義大利各大區豐富的傳統文化。他更特別關注那些可以在家輕鬆準備的食譜。他的作品至今仍廣泛流傳著,其中收錄了790道食譜,以生動又寓教於樂的風格撰寫,還伴隨著自我想法與軼事。

Artusi 將科學帶進了廚房,將飲食藝術帶進了義大利的家庭。《廚房科學與美食的藝術》是眾所皆知的一大成就:評論家認為該作品對於語言範本具有重要意義,且促進了義大利語文在半島的傳播。Artusi使用了從方言中發展出來且所有人都能理解的語言撰寫,將語言與廚房同時帶給每個人。

左起:義大利駐台代表紀大為、義大利美食教育中心執行長黃筱雯、台北市國際事務委員會副主任暨市長室涉外事務總監周台竹及義大利貿易組主任夸特洛奇於展場合影。圖/陳昌博

