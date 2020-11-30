不作秀的執著、做實事的熱情、拼執行的魄力，台北市長黃大洲

當市長，不只是喊喊口號、剪剪綵；唯有做出實事，才能永遠的被記住，歷史的見證會給予肯定。不善言辭、不會作秀，只會埋頭做事，不畏困難險阻堅持執行，這是黃大洲市長從政以來給人的印象及寫照。

前台北市長黃大洲在十一月二十八日在台北遠東飯店舉辦《感恩的憶述：黃大洲的人生傳奇》新書發表會，黃大洲的老長官、前台大校長孫震，與推動這本書問世的遠東集團董事長徐旭東，台北市長柯文哲都親自到場道賀，並極力推崇黃大洲在台北市長任內留下的成果與政績，簽書現場湧進約兩百位嘉賓，場面十分熱鬧。

這本書是黃大洲的「人生傳奇」，也是一路走來充滿感恩的「回憶」，講述了黃大洲的童年、就學、從政等經驗，我們可以從書中了解市長在日治時期在農村的生活，兒時在台灣南部農村單純的鄉下生活，對黃大洲日後推行很多施政決策和理念態度有很大的影響；這段人生經歷中遇見了多少的良師益友，做了多少了不起的建設。台北市能有今天的現代化規模，黃大洲功不可沒。

本書為各市政工作的重點憶述，並以他任職台北市府時的都市建設為主，書裡特別提及執行大安森林公園與中華商場拆遷，基隆河截彎取直與新生地開發，以及六條捷運系統同時建設等工程從事前研擬、溝通協調到後續執行，複雜的過程經歷對當前的行政人員都是最實際的參考教材。黃大洲強調，政府做事必須要有前瞻性，為全民長期的利益考量。他認為，台北市的發展除了縝密的市政規劃與市府團隊配合，領導人還要懷抱前瞻的願景、熱情和使命感，才能驅使龐大的都會中樞全方位運作。市政建設關鍵在於執行力，正當的堅持和貫徹執行，才是真正的魄力；蛻變過程中難免有苦痛與風險，但長痛不如短痛，該做的還是必須去做，方向對了就不要怕路遠。

市長卸任後擔任中華奧會主席，黃大洲發揮奧林匹克精神，擴大推展全民運動，並率團參加亞奧運等國際賽事，成績輝煌，並進一步推進了兩岸體育和農業交流，這些都讓他引以為傲。此外，他認為台灣能有今天的經濟成就並非奇蹟，書裡也分享了自己對當年農會、土地改革和鄉村建設歷程的研究心得，盼有助年輕一輩了解台灣近代發展的基礎。

黃大洲說，回憶過去施政、建設的種種，當初的艱難辛苦，經過時間的沉澱轉換，一切辛酸苦楚都化成記憶中的甘醇。這本《感恩的憶述》的完成，除感念上蒼恩典，親情師恩及長官提攜外，也特別感謝當年台北市政府與中華奧會同事的配合協助，還有市民的包容忍耐，以及議會與媒體不時的激勵。雖然有未竟願景的遺憾，但仍期望來者可追。