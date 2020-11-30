8大車廠相挺 第一階段課程獲學員肯定

去（108）年在國內8大機車製造廠（山葉、光陽、三陽、睿能、中華、台鈴、摩特動力與宏佳騰）共同努力下，啟動第一階段1日學科機車維修技術訓練課程，由各車廠派出原廠師資授課，108年度在機車行師傅熱情參與下，總計辦理114班，實際受訓達3,757人。經課後問卷調查，超過97%學員肯定訓練內容實用且符合預期，並且有超過90%期待開設第二階段技能提升培訓。參訓學員中有超過6成介於30至50歲，正是需要打拼的年紀，也都希望可以藉由參與機車行輔導來掌握未來產業脈動。

獲第一階段結訓證書的機車行，於結訓時合影留念。圖╱工業局提供

由於第一階段課程受到各界熱烈迴響，許多機車行業者紛紛反應辦理時間太短，以至於來不及參加課程，希望能夠繼續加開。經濟部向勞動部就業安定基金爭取109年補助1,000個機車行名額，續辦第一階段機車維修技術課程，讓去（108）年來不及參與的機車行能夠一起搭上升級轉型的列車。中華民國機車商業同業公會全國聯合會理事長林弘儒及前理事長張慶寶受訪時表示，感謝政府聽到機車行業者面臨產業衝擊的困境與心聲，將國內機車產業發展調整為油電併行，並積極輔導傳統機車行業者提升技能，相信機車行升級轉型輔導政策一定可以造福全國機車行業者。