比佛利設計慶開幕，公益活動傳愛心

【比佛利生活美學公益講座助遲緩兒，帶您漫遊古墨散播愛】邀請極光旅人李老師於現場分享，帶您一起漫步在馬雅古文明叢林中，一起參與熱情的古巴嘉年華，除了浪漫迷人的美麗景點，還能深入了解歷史文化的優美。

比佛利設計整合有限公司為慶祝品牌成立，發揚比佛利生活美學並關懷社會公益的愛心企業精神，特別選在11月22日感恩節前夕邀請親朋好友參加「比佛利生活美學公益講座：不歸毛的古墨逍遙遊，古巴到墨西哥的嘉年華之旅」公益活動，並將收益全數捐予伊甸基金會支持早療服務。

該公司總經理田如君邀請伊甸基金會代表致詞，以及贊助商金可可與星禾玖藏來共襄盛舉，活動全場爆滿，反應熱烈，該公司也於活動現場精心準備有獎問答遊戲及墨西哥舞蹈表演，增加與現場觀眾互動的樂趣。有獎徵答送一支葡萄酒，共送出十支，加碼送一整盒口罩，共計十組，活動當日前五名報到者再贈送金可可得獎巧克力與茶品。極光旅人李老師更在活動尾聲時，變身裝扮表演墨西哥帽子舞，將活動帶至高潮，現場驚喜聲連連。

比佛利設計公司總經理田如君表示，此次公益活動除了為慶祝公司品牌成立，更傳遞了比佛利生活美學及愛心企業精神，以具體行動關懷遲緩兒，希望透過活潑的旅遊講座，散播美學文化種子，讓人文藝術之美在每個人心中扎根、持續茁壯，進而在台灣這片美麗的土地上開花結果。

比佛利設計整合有限公司致力於追求時尚品味，提供全方位的品牌規劃與視覺設計服務，履行企業社會責任秉持著「專業、服務、誠信」的理念，在追求獲利的同時也不忘善盡企業公民職責，持續實踐對社會的關懷。未來，該公司除了在提升台灣生活美學風氣默默耕耘外，也積極贊助各類藝術文化及參與各項公益活動，將愛傳送至每個需要的角落，對於落實企業社會責任之使命不遺餘力。而在比佛利設計品牌成立時，特別選在感恩節舉辦公益活動，希望懷抱感恩的心情串起全台愛心，引領更多企業為善盡社會責任而努力，共同守護台灣這片土地。

活動時間:2020年11月22號