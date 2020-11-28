2020永達號召5331人全台三地連線為公益齊步走

吳文永：多運動有益健康並關心銀髮行的便利

永達保經關心全台灣民眾健康，為了鼓勵大家一同運動強身，每年舉辦「永達齊步走 公益嘉年華」健走活動，今年於昨（28）日北、中、南三地同步連線鳴槍起走！已連續舉辦三年的公益健走活動，今年報名人數突破去年，高達5,331人，活動報名費超過266萬元，報名費全數捐贈公益作為全數捐贈公益作為「長照專車-八年捐贈計劃」購置經費。

活動特別邀請年僅19歲的職棒新秀余謙出席並擔任公益大使，余謙2019年才在U-18世界盃棒球賽為台灣取得冠軍且獲選大會MVP，並且在今年加入中華職棒成為菜鳥新秀，在休賽季熱衷參與公益活動，上週才在關懷盃關心基層棒球，認同永達保經公益理念為活動站台，鼓勵現場參與的民眾，保持良好運動習慣對身體健康的重要性，民眾可以透過健走活動體驗運動樂趣，進而養成習慣，對於此次活動報名費全數捐作公益購置長照專車，他很開心能有機會參加這麼有意義的活動。

熱愛運動的永達保經董事長吳文永也表示，除了提倡多運動有益健康外，永達也關心銀髮行的便利，尤其，臺灣已進入高齡社會，大家都會面臨年老議題，長期照護更顯重要。永達保經一直以來持續投入並協助推動長期照護計畫，三年來所有健走報名費全數捐做長照專車購置經費，加計永達保經提撥款，累計捐出26輛長照專車，服務超過52,000人次，透過每年舉辦健走活動，提醒大眾關注長照問題，並養成良好的運動習慣，帶客戶走出戶外，一起體驗運動的樂趣。

年僅19歲的職棒新秀余謙出席並擔任「永達齊步走 公益嘉年華」的公益大使，並與永達董事長吳文永等高階主管期共同曖身，圖／蔡淑芬

活動當天三區的參加貴賓身穿螢光綠T恤在充滿綠色植被的園區健走，補給站提供水、舒跑運動飲料以及異地特色美食；特別安排專業健走老師，由健走老師擔任領走員，教導大家用正確的健走姿勢及配速，完成5公里後可以消耗一定的熱量和達到運動量，現場安排專業攝影師，免費為貴賓即拍即印的服務﹅豐富完走禮，包含：抽獎券、攤位抵用券、紀念帆布提袋、運動毛巾、ZIV隨手杯、完走證明與旅行盥洗包…等多達10項好禮。

北中南三區主持人分別為三鐵主播李逸涵；金鐘獎得主吳奕蓉及體育主播常富寧，活動現場還有樂團精彩演出，會場還邀請了68個各式各樣琳琅滿目的美食攤位，彷彿是一場盛大又熱鬧的園遊盛會。除此之外，活動重頭戲摸彩活動，在永達及合作夥伴、贊助商大力支持下，提供超過250項的摸彩獎品，有養身禮盒、保溫瓶、摺壘收納椅、Switch、運動鞋、現金獎、SOGO禮券、空氣清淨機、頭戴式顥示器、智慧體重計、蘋果AirPod Pro無線耳機等，今年「永達保戶特別獎」除了現金獎之外，加碼Iphone手機，頭獎連線大獎為兼具時尚奢華與保健養身的高島按摩椅，總價值高達111萬的摸彩品。

本次活動受到各界共同支持參與，包括元大人壽、中國人壽、全球人壽、明台產物、富邦產險、新光人壽、遠雄人壽、艾琳農坊、哈健康、高島按摩椅、湖池屋、義大利國寶-迪亞多那、LEGEND WALKER 、葡萄王生技、ZIV太陽眼鏡……等知名企業、知名品牌共襄盛舉。