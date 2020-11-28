大手拉小手，平鎮健康起步走

桃園市平鎮區 109 年全民健走活動 28 日在六和高中隆重登場，在市長鄭文燦的擂鼓聲中，由在地的高連社區的客家布馬舞隊領走，為這次的健走活動揭開序幕。

活動現場民眾踴躍參加晚如嘉年華會。

鄭文燦表示今年雖然受到嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19，武漢肺炎)的影響造成許多大型活動停擺，但我國在全民與政府共同努力控制下讓疫情宛如與世界平行，使得本次健走活動可以如期辦理，吸引民眾共襄盛舉，除了網路報名外，現場也湧進熱烈響應的排隊人潮!今年健走路線途經雙連坡碉堡公園及過嶺支渠休憩步道是今年地景藝術節展品的陳列區域，共有「集會所」、「穿梭之間」、 「漣漪迷宮」及「水‧源」4 樣展品，使民眾能再一次回顧這些地標級的吸睛佳作，此外主辦單位還安排街頭藝人「小夢想樂團」駐 點演出，藉由運動與音樂徹底放鬆身心靈，沉浸在視覺與聽覺的雙 重享受。

空拍可見現場人頭鑽動、蜿蜒前行的畫面。

雖適逢假日仍不減民眾熱情。

隨著隊伍回到場中還能發現更多用心與巧思，為了讓兒童能融入現場氣氛，場邊規劃小丑氣球、陀螺特技及魔術等三個趣味表演，吸引小朋友駐足圍觀，也帶來更多親子互動與回憶。另外摸彩與表演活動更是驚喜連連，承襲以往經驗，活動除了精美的完走禮外，還準備包含 Gogoro 電動機車等豐富獎品，舞台上「客 家星光之星」王暐雯、「小伍佰」黃上，以及壓軸歌手蕭煌奇接力演出下將現場氣氛推上最高潮，在欣賞表演的讚嘆聲與摸彩的驚呼聲中活動也逐漸進入尾聲，本次活動安排兼顧不同年齡層需求且兼具在地文化特色，讓所有民眾皆能沉醉其中，帶著愉悅的心情賦歸，也讓大家期待明年健走活動再相會。