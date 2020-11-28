健康走起來!桃園市蘆竹區舉辦樂活健行活動

為響應全民運動及鼓勵民眾親近天然水岸營造樂活健康城市，蘆竹區公所於今(28)日上午7:30於蘆竹區光明國中盛大舉辦「桃園市蘆竹區109年度樂活健行活動」，吸引超過2千位里民朋友們聚集參與。活動由桃園在地團體聖義龍獅團氣勢磅礡的太鼓開場表演揭開序幕，接著在里民們齊跳桃園市健康操暖身後，於8:30起走儀式鳴笛正式出發，一同進行「溪畔遊憩，青春蘆意」健行活動。

雖然天空飄著雨也澆不熄民眾熱情。

蘆竹區長蔡志揚表示蘆竹區有3條健走廊道，分別為第一河濱公園(南崁溪)、機捷大道及桃林鐵路，今年健走活動選定第一河濱公園，從光明國中旁步道往榮興橋方向前進，途經南崁大橋、竹夢橋及河底橋後返回光明國中，沿途串連既有的南崁溪河岸綠地，並在入口及休憩區種植各類植物，生態景觀豐富且保留原本的綠色生活空間，讓民眾能悠遊散步於四季變化的林蔭花道下。活動並以野餐遊憩元素做出發，將在南崁溪沿岸草地組成一場溪畔派對嘉年華，現場設置輕食美食、DIY體驗、闖關遊戲等多種攤位，以及街頭藝人精彩演出，透過DIY體驗及闖關遊戲讓民眾將自己親手製作的杯墊或提袋帶回家，更與南興社區發展協會的跳蚤市場合作，讓民眾滿載而歸，同時能更加瞭解蘆竹區的地方特色。

現場許多民眾攜老偕幼參加健行。

沿途補給站除了飲用水及點心餅乾外，主辦單位特別規劃街頭藝人於沿途進行魔術及歌唱與健行民眾互動，讓健行除了運動外更增添樂趣，走完全程回到主到會場的民眾，即可獲得名牌高級多功能登山包乙個，主辦單位亦邀請彈唱歌手於主會場用歌聲帶大家度過週末愉快的早晨！