大鷹旅遊鐵路環島山海戀幸福之旅三日遊 台鐵美學列車展開幸福旅程

大鷹旅遊喜樂列車217梯次，於11月27日以台鐵「美學列車」帶領社團法人台灣螺絲貿易協會、台南成大扶輪社、高雄長虹國際獅子會，以及來至北中南各地朋友等192位貴賓，展開3天2夜精彩的「鐵路環島山海戀幸福之旅」。預期在大鷹專業團隊服務下，將度過一個一生值得回味的幸福溫馨旅程。

台南成大扶輪社團員合影。圖／大鷹旅遊提供

大鷹旅遊經營台灣鐵道深度旅遊將邁入第10年，並成功跨足日本鐵道旅遊市場，喜樂列車至2020年底累計218個梯次共3萬餘人次，擁有98%高滿意度的服務品質，且以「台灣鐵路環島山海戀幸福之旅三天」獲得中華民國旅行業品質保障協會「2017金質旅遊獎」、「2019金峰獎十大傑出商品獎」、「2019國家品牌玉山獎最佳產品獎」，一點一滴的用心與努力，大鷹旅遊在鐵道旅遊市場已建立絕佳口碑與優質品牌形象。

高雄長虹國際獅子會團員合影。圖／大鷹旅遊提供

大鷹喜樂列車217梯次的「台灣鐵路環島山海戀幸福之旅三天」，是109年搭乘台鐵「美學列車」進行環島旅遊行程的最後一梯次，從7月至11月總計成功完成了10個梯次鳴日號的火車專列旅遊行程，總計近2,000多位旅客參與，大鷹旅遊(鴻鷹國際旅行社)總經理王國強表示，在這段疫情期間，感謝大鷹團隊的同心、同業及協力廠商的支持，更感恩各界許多好朋友長期的愛護，讓大鷹旅遊在嚴峻的經營環境下挺了下來，衷心希望這樣充滿愛、歡樂、溫馨故事的列車，能持續在台灣的每個角落環繞。

總經理王國強表示，經營大鷹喜樂列車將邁入第10年，有好多好多感人溫馨的故事在列車上發生，多到都可寫成一本書了！旅遊是要有溫度的，不是只有對景點和在地文化的感受，更多的是人與人相伴出遊中，創造的珍貴回憶。大鷹在旅程中，所扮演的角色，除了提供貼心的旅遊服務，更多的是讓貴賓深刻的感受到旅程中的溫暖，人與人之間創造共同的美好回憶，卸下束縛更貼近彼此的心靈。

除了經營台灣鐵道深度旅遊之外，2019年大鷹也已經成功跨足日本鐵道旅遊市場，獲得很多讚賞，用實際的行動支持當地商家，帶給當地很大的安慰，做到很好的台日國民外交。

2020年儘管大環境深受疫情影響，展望未來，大鷹旅遊依舊帶著盼望與祝福，年底12月24日「聖誕環島喜樂列車」，以感恩的心邀請貴賓們參加，一起來為台灣祝福，希望各行各業都能平安渡過疫情的考驗。

「聖誕環島喜樂列車」加LINE #報名/問行程：https://line.me/ti/p/@bigeagle，報名專線：06-3130200。