109年資安系列競賽 在「三不三藥」中圓滿落幕

由行政院資通安全處與教育部指導，行政院國家資通安全會報技術服務中心主辦之「109年資安系列競賽」包含資安技能競賽金盾獎、資安故事微電影徵選、資安海報徵選及資安知識競賽等４項活動於11月26日圓滿落幕，今年主辦單位以勒索軟體與物聯網安全議題做為今年資安系列競賽設計主軸。

資安故事微電影徵選、資安海報徵選及資安知識競賽以「勒索軟體資安防護」為主題進行作品徵件競賽與資安意識推廣，資安海報徵選於11月12日由735件作品中選出首獎，由南臺科技大學「”勒”令停業」作品，獲得3萬元獎品，資安故事微電影獎則於11月26日辦理決選，由淡江大學「12元綠紙工作室」隊，作品名稱「三不三藥」勇奪冠軍，獲得7萬元獎品；資安知識競賽今年是第2年舉辦，結合PaGamO平台推出「CS資安防衛戰」，透過遊戲方式向全民推廣資安知識，競賽期間至少30,957人參與，通過層層關卡進入魔王賽積分前列者，可獲得任天堂遊戲機、智慧手錶等多樣好禮。

資安技能競賽金盾獎以物聯網安全，設計智慧聯網咖啡機、加速器、無人車實作試題，參賽者需用到REVERSE、PWN、NETWORK等綜合解題技巧進行解題，並且首次增加教學題型，讓參賽者在競賽中學習資安技術，達成寓教於樂之目的，於11月20日經過5小時的激烈競賽後，大專組由臺灣大學『11/14 Balsn CTF 2020總獎金十萬元』團隊獲得12萬元獎品，另國高中組則由臺南高工、大安高工及永春高中聯隊組成的『CTF之我都不會』，獲得3萬元獎勵，雙雙脫穎而出，勇奪分組冠軍寶座。

行政院國家資通安全會報技術服務中心主辦這一系列的資安競賽活動，獎勵總額高達百萬元，希望藉由全民參與活動，提升國人資安意識。