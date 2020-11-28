美利達REACTO銳克多全能型空力車榮獲台灣精品銀質獎

2021年「第29屆台灣精品金銀質獎」選拔結果出爐，全球知名高級自行車品牌「MERIDA」美利達從1167件參賽產品中脫穎而出，以「全能型空氣動力車REACTO銳克多」摘下代表台灣精品最高榮譽的台灣精品銀質獎，10年來美利達共獲頒七座金質獎、十三座銀質獎，美利達所生產的自行車儼然已是台灣製造的精品保證。

榮獲台灣精品銀質獎的美利達第四代REACTO銳克多全能型空氣動力車獲多家國際權威媒體讚賞肯定。圖／美利達提供

以標榜超低風阻、追求極限速度的「aero bike空氣動力型公路車」是近10年來發展最蓬勃、最受全球注目的專業公路車系，但aero bike發展至今已到一個極為成熟的階段，因此，高級自行車大廠美利達公司（9914）主張新一代的空氣動力車不應只停留在一味追求更低的風阻，而是要打造更符合騎士整體需求的「all-rounder」全面性能，而此次美利達公司入圍台灣精品金質獎最後決選的產品「REACTO銳克多」正是一款性能與定位打破傳統的「all-round aero bike」（全能型空氣動力車）。

美利達最新推出的「REACTO」除在空氣動力性能再精進外，更發揮累積數十年的精湛造車工藝，大幅提升該款車的整體騎乘舒適性、操控穩定性，還有長久以來aero bike最弱的爬坡性能，也為「空氣動力車」未來十年開創一個全新的發展趨勢。

值得一提的是，美利達最新的第四代空力車REACTO銳克多榮獲得許多國外專業媒體的讚揚與肯定，包括知名的英國媒體Cyclingnews 專業試車手騎乘REACTO後，以銳克多在平路與上下坡均展現極為出色的綜合性能表示，REACTO將是一款改變賽局的「game changer」，因此給予滿分5顆星的評等，而同樣給予10/10測評滿分肯定的還有重量級媒體Cycling Weekly，給予美利達REACTO的評語是「second to none無出其右」的新一代空氣動力車代表作。

此外，德國的公路車權威媒體「Tour」今年也針對幾款市面上最頂尖的空力車做了剛性、舒適性、重量的綜合量測評比，結果也顯示綜合性能第一的正是美利達的REACTO銳克多。

美利達一級車隊騎乘REACTO銳克多在國際賽事榮獲佳績。圖／美利達提供

美利達這款新一代的全能型空力車REACTO叫好又叫座，在國內外均創下亮麗的銷售佳績，甚至造成缺貨，並在今年的自行車環法賽、環義大利賽等大賽中大放光芒，美利達該款REACTO可說是充分彰顯台灣工藝實力的年度精品中的精品。