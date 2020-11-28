億光電子捐贈智能LED藝術光源聖誕樹　點亮北科大校園

一走進臺北科技大學校門，遠遠就看到一棵高聳入雲端，像紅寶石光彩奪目般的聖誕樹，是今年臺灣歲末最大亮點！臺北科大於27日盛大舉辦「平安臺灣」智慧節能點燈啟動儀式，由億光電子捐贈亞洲校園最大、結合智能LED藝術光源10米高5米寬的聖誕樹，宛如一顆熠熠光彩鑲鑽紅寶石。為重視校園安全，億光捐贈LED路燈照明給校方，讓座落於臺北蛋黃地區的北科大校園更加繽紛華麗。

臺北科技大學校長王錫福帶領現場上千位民眾，一起高唱平安夜並倒數讀秒，正式啟動點燈儀式！聖誕樹上8000餘顆紅白相間聖誕球、4萬餘顆LED燈及校園LED智能路燈瞬間同時齊亮，民眾當場感到驚艷且驚呼不已，呈現出一場絕無僅有的科技燈光秀!

億光電子董事長葉寅夫(右)獻花予聲樂家簡文秀(左)。圖／億光電子提供

聲樂家簡文秀一上臺開心表示，「大家看！今天都沒下雨，還能看到藍天跟白雲，下午的氣象預報指出80％會下雨，這可顯示這幾年臺灣一定國泰民安，風調雨順！這是全民最想要的願望！」

在璀璨亮眼聖誕樹下，聲樂家簡文秀首先開場獻唱〈望春風頌〉及〈O Holy Night〉，由非比雙人組(孫維廷、洪浩恩)的薩克斯風吹奏〈你是我的眼〉及〈聖誕組曲〉，最後由臺北科大合唱團與現場來賓一起大合唱「平安夜」，共同點亮臺灣，並為臺灣高唱平安健康！

聲樂家簡文秀帶領現場來賓大合唱「平安夜」。圖／億光電子提供

今年世界各地受到疫情嚴重影響，全國人民心情都很不平靜，為持續帶給臺灣民眾希望和溫暖，臺北科大聖誕樹將持續點亮至110年1月10日，歡迎您與最愛的親朋好友們踴躍觀賞！