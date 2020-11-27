台北市家長會長協會寒冬送暖 慈善出發傳愛到博幼

臺北市家長會長協會是一個以「關懷教育，支援教學」為宗旨的家長會長組合，理事長周季平尤其熱心公益。

於11月27日與中華三創菁英協會、博幼社會福利基金會共同舉辦「慈善出發」到博幼社會福利基金會尖石前山中心參訪活動。由清華大學教授羅台生領隊，台北市家長會長協會理事長周季平帶領眾理監事會長們，跟著清華大學榮譽教授李家同資政一起作慈善。透過實地觀摩、瞭解博幼基金會多年來的斐然成效，樂盡綿薄之力，成為博幼基金會的熱心贊助者之一，期透過此活動抛磚引玉，獲社會大眾關注資源挹注，捐款、捐物支持博幼，一起為偏鄉教育努力。

根據兒福聯盟「2016年台灣學童城鄉差距調查報告」發現，偏鄉弱勢孩子不僅吃不好、穿不暖，學習貧窮的狀況更令人擔心。「2018偏鄉與都會貧富孩子生活現況調查報告」偏鄉窮孩子近四成為單親同住(38.2%)，在偏鄉有近半(44%)家人不會幫忙準備早餐，甚至有53.4%偏鄉窮孩子曾沒吃早餐，在補習加強學科或學習才藝上，74.1%偏鄉窮孩子沒補習，有23.4%的偏鄉窮孩子完全沒有和家人一起去吃過大餐。調查報告具體呈現偏鄉學童的生活匱乏。長年關注台灣嚴重的教育落差問題，造成國家貧富不均的問題日益嚴重，前清華大學李家同校長成立了博幼社福基金會，以免費課業輔導的方式，每周五天，每天2-3小時課後輔導，藉著「因材施教」的方式，讓每個弱勢孩子都具備基本能力，提升社會競爭力，未來有機會自立脫貧。

理事長周季平表示：受到疫情影響，巿場景氣冷颼颼，希望大家伸出援手，幫助這群孩子吃得飽、穿得暖、可以學習、夢想未來。耶誕節即將到來，藉由台北市家長會長協會的愛心捐款與兒童文具的捐助，讓院童們感受到寒冬中的温暖，我們要用正面積極來延續愛的力量，用行動讓愛不斷循環，博幼基金會為臺灣偏鄉弱勢教育繼續加勁，台北市家長會長協會為你們持續加油，讓社會更美好。