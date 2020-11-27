公勝保經蔡聖威打造公勝五大學院　摘下100MVP經理人

由《經理人月刊》月刊舉辦第13屆「100MVP經理人」評選，27日於遠企飯店舉辦榮耀分享會，公勝保經總經理蔡聖威憑藉著經營績效、創新策略、領導心法與企業社會責任等四個面向的卓越表現，本屆再度摘下年度百大經理人殊榮，值得一提的是，保險業界中也是唯一獲獎者。

今年「100MVP經理人」以「應變再進化」為題，當做100位MVP經理人的評選標準，由於2020年初爆發新冠肺炎病毒肆虐全球，至今疫情持續延燒，《經理人月刊》深信經理人是最有力量改變社會的一群人，對於因疫情帶來的風險更要超前部署、防患未然，在面對險峻的局勢下能乘風破浪的經理人是值得學習仿效的標竿，更彰顯出專業經理人對組織、社會的價值與貢獻。

公勝保經秉持「成為客戶夢想的守護天使，作夥伴事業的有力靠山」為使命，面對2020年整體環境嚴峻的挑戰，保險業的發展已經從量變走向質變。蔡聖威率領業務團隊超前部署，他指出，「育才＋留才」為公勝穩坐龍頭地位的勝出關鍵。

未來，公勝保經將持續擴展全方位的教育訓練計畫，開辦行銷、經管、財經、綜合、數位等五大學院，與領導、財顧兩大研究所的專業職能培訓，奠定厚實基礎，強化業務夥伴在「銷售、增員、選才、輔導、激勵、管理」這6大領域的專業。

蔡聖威指出，運用「資訊力、培訓力、商品力」三力齊發的平台優勢，吸引更多優質夥伴加入公勝團隊，以「共好」模式打造客戶、夥伴與公司三贏的正向循環，提供專業態度和服務熱忱，建構最受客戶信賴與推崇的金融保險服務平台。