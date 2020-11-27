「虛實之間」孟昭光個展

孟昭光乃孟子第七十一代後裔，家學淵源，熱愛藝術，自台灣藝術大學畢業後拜

學宗師，悉心探討各派特色，專心致力於水墨之傳承與創新，將西方油畫、水彩、素描、速寫及空間、光影….等概念融於中國傳統之筆法、墨韻中，近年更獨創反拓、潑疊…..等技法將寫實穿插於寫意；抽象融於具象，不役於傳統，暢快淋漓的潑灑出眼前所見，心中所現，而賦于水墨畫二十一世紀的全新風格。

「人為萬物之靈」靈魂深處需要營養、需要滋潤，而藝術創作必須有顆「真、善、美」純潔的恒心，在接觸藝術的過程中，不知不覺的陶冶了心靈轉化了氣質，身體也因此更健康，生活環境更美麗，人生也更覺美好。雖然藝術包括甚廣，而繪畫則是ㄧ切藝術的根本，美學概念更是一切設計的基礎。多年來昭光老師在國內外不斷的展出中進步、成長、茁壯⋯不但豐富了自己，更將中華文化傳播海外，也讓中國大陸認識了台灣人在中華文化藝術上的保存、發揚和成就。

経歷：台藝大傑出校友、美術比賽評審、台北市國際�人會理事、海山高中、松年大學、龍山廣場水墨書畫講師、環球小姐、港都小姐選美評審、兩岸中國書畫展藝術指導、網路電視藝術節目主持人、中華藝風書畫會理事長

展歷：「民俗采風」「世紀風情」「原音重現」「心靈共震」「舞光拾色」「戀戀風塵」等個展於台北國父紀念館

個展聯展於：美國、日韓、港澳、俄羅斯、義大利、紐澳、土耳其、約旦、巴林，中國大陸各地

孟昭光 12月13日下午3:00開幕茶會

展期：2020.12.12.—2021.1.3.

地點：「99度美術館」台北市承德路七段286號

星期一休館