【牛樟芝新藥一期獲食藥署同意備查 「國際農業週」下周登場 台灣利得：樂觀推進產銷網路】

根據台灣衛生福利部公佈的「2020全國十大癌症死因」，大腸直腸癌位列「三甲」、排名第3！而GLOBOCAN的數據早於2018年時已指出，全球每年有約2百萬大腸直腸癌的新增病例，造成約半數人死亡，屬全球癌症中第三大「殺手」。

一直致力研發牛樟芝新藥的「台灣利得生物科技」，早於2018年1月，就通過衛福部食品藥物管理署(TFDA)核准，就大腸直腸癌化療藥物輔助治療之植物新藥「LEAC-102」，針對安全性、耐受性等進行臨床第一期試驗，經過了2年的研發，於今年1月完成。

臨床結果證實，「LEAC-102」所有劑量組安全性試驗結果無虞、受試者耐受性良好，並在上月獲得TFDA同意備查。雖然受到新冠肺炎疫情影響，但在台灣穩定疫情控制下，「台灣利得」將根據一期試驗結果，進行下一階段的相關臨床試驗，進一步探索更多治療潛力，不排除與其他藥廠共同開發。

另外，對於下月3日至5日、南港展館一館舉行的「2020台灣智慧農業週」，台灣利得表示「樂觀推進全面性產銷網路」，公司一直積極透過合作、技術移轉等，大幅提升研發能量，投入植物新藥研發，期望透過活動，令與會業者能充分了解研發、產品應用、關鍵技術，強化產銷網絡、擴大跨域整合經濟效益。

文/台灣利得生物科技提供