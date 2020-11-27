轉廢為能！環保署結合芬蘭與民間力量 共推固體再生燃料（SRF）

沈志修副署長、芬蘭商務辦事處米高代表及企業代表合影。

環保署為推廣「固體再生燃料」（Solid Recovered Fuel，簡稱 SRF），今（27）日假臺北國際會議中心辦理「固體再生燃料 轉廢為能」記者會，環保署沈志修副署長、芬蘭商務辦事處米高代表等產官學研各界出席，展現推動決心。環保署推動廢棄物燃料化政策，可解決高熱值廢棄物處理、減少化石原料及燃料開採。以發電為例，廢棄物於焚化爐發電效率僅約20％，若製造成為SRF並於專燒爐燃燒發電，其發電效率可高於30％，更具能源與經濟效益。

沈志修副署長致詞。

SRF由塑料與生質物(如廢紙、木材與其他木質纖維廢棄物)等非有害且具適燃性物質回收轉製，具有低環境衝擊、低燃料成本、並可應用於高能源效率鍋爐及燃燒設施等三大優勢，相較於煤炭，SRF作為燃料更能達成減碳之效。此外，將適燃性廢棄物分離製成SRF做為工業鍋爐燃料使用，也可減少現有焚化爐負荷。因此，環保署制訂「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，以確保SRF品質，也同步訂定「廢棄物燃料化推動目標」，預計於110年達到廢棄物燃料化39萬公噸，112年達到47萬公噸，逐年提高我國廢棄物燃料化數量。

芬蘭商務辦事處米高代表致詞。

目前我國SRF產業主要以造紙業、紡織業及水泥業為主。本次記者會除經濟部工業局凌韻生組長、工研院綠能所萬皓鵬副所長、臺灣生質能技術發展協會張家驥博士、東海大學張瓊芬教授等專家共同出席外，更邀集永豐餘、正隆、廣源造紙、達清環保、力鵬等陸續加入推動行列的企業代表參與，展現推動決心。

沈志修副署長聽取企業代表的說明。

目前國內SRF產業包括產源、製造端、使用設施(鍋爐/電廠)及衍生灰渣再利用機構，打造SRF產業供應鏈，創造商機。造紙業如永豐餘、正隆、廣源公司，紡織業如力麗公司、水泥業如台泥公司等，其原產業原本即具備高熱值的適燃性廢棄物與鍋爐需求，或是具備水泥窯及燃燒後灰渣再利用方便特性。除自製自用外，也有專業的SRF製造業者，例如達清環保公司導入芬蘭BMH科技公司SRF廢棄物處理設備、隆順綠能、萬積科技、永茂環科等，鏈結臺灣汽電及大園汽電公司等業者，亦為可行案例。

環保署表示，為提升國內業者使用SRF作為燃料的意願，積極推動灰渣再利用、產業使用再生能源等獎勵措施，也期盼透過記者會拋磚引玉，鼓勵企業加入綠色轉型，共同打造兼具資源循環及降低環境衝擊的產業環境。