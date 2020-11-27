2020冬季移民留學投資展　12/5日登場

由移民公會主辦的「2020冬季移民留學投資展」將於12月5～6日上午11點至下午6點，在誠品信義店6F展演廳 (台北市松高路11號) 展出，是今年度唯一的實體移民留學投資展覽會，民眾可免費入場參觀，現場填問卷還可獲贈實用小禮物。

移民公會理事長張政平表示，參展公司皆為內政部移民署核准在案的合法移民業務機構，專業顧問將提供美國、加拿大、澳洲、英國、歐盟等國家移民、留遊學最新、最專業訊息，以及加勒比海國家經濟公民、海外置產諮詢，另外也安排了將近20場精彩說明會，讓您可以同時瞭解多國移民優勢，是獲取移民、留遊學資訊輕鬆有效的方式。

臺灣移民海外每年約有3萬餘人，移民可說是國力的延伸，人生舞台的拓展。而留學是豐富國際視野，與世界接軌的最佳途徑，在世界各主要國家的我國留學生人數有6萬多人，顯見台灣學子出國留學已成常態，且有逐年增加的趨勢。近十年來投資海外置產成為國人財富規劃、投資的新選項。

想到國外生活居留？送孩子出國留學？想擁有第二國護照？或海外置產，卻不知如何著手嗎？不妨趁著假日前往誠品參觀「移民留學投資展」，將帶您接軌世界，打造孩子的國際競爭力，拓展美好的人生舞台，有興趣的同學、家長、投資朋友們千萬不要錯過！展覽活動查詢：www.tica.taipei/tpe；移民公會官網：www.tica.org.tw。