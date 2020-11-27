大葉大學空設系畢業製作「城間供應所－域變下的市場共構空間」 獲A+文資創意季銅獎

今年6月剛從大葉大學空間設計學系畢業的張庭瑜、陳珈綾，以畢業製作「城間供應所－域變下的市場共構空間」參加2020 A+文資創意季競賽，榮獲空間設計類銅獎，抱回獎金2萬元。

張庭瑜(右)、陳珈綾(左)在大葉大學空設系畢業製作發表會場合影。圖／大葉大學提供

「城間供應所－域變下的市場共構空間」由大葉大學空設系林昶錡老師指導，張庭瑜、陳珈綾共同創作，以彰化縣鹿港第一公有市場為基地，藉由模糊室內外的關係，提高空間的使用率。張庭瑜指出，鹿港第一公有市場的建物位於市場中心，卻少人使用，因為市場屬於快節奏的地方，建物外面也有很多商家，民眾習慣買了就走，很少停留，建物的二樓幾乎完全閒置。她們一方面透過坡道延伸至室內空間的設計，串連起周圍的廣場、街道與市場，吸引大家進入市場建物，另一方面，將原本的建築改造，保留原始結構，減少封閉式的牆面，運用樓板與牆面的堆疊、錯位，拉伸空間的流動，多重路徑讓市場不只是買東西的地方，也有休閒的複合功能，增加偶遇性，打開更多可能。

大葉大學空設系張庭瑜、陳珈綾透過坡道設計，串連空間的關係。圖／大葉大學提供

張庭瑜說，畢業製作有山、海、城三個方向可選，她們認為「城」最具有人文關係，市場結合豐富文化，交集了居民與觀光客，擁有許多可能，因此選擇鹿港第一公有市場為設計基地。市場舊建物屬於封閉式型態，要打破室內與室外的界線並不容易，她們與林昶錡老師經過多次討論與修改，最後才設計出外觀好看又能延長使用者停留時間的空間。今年畢展雖然因為疫情影響，新一代設計展取消，A+文資創意季也延到11月才辦，但很開心畢業後還有展覽機會，也很榮幸能在2020 A+文資創意季被評審肯定。

大葉大學空設系畢業製作「城間供應所－域變下的市場共構空間」。圖／大葉大學提供

大葉大學空間設計學系副主任林志峰表示，空設系以德國師徒制培育學生，結合理論與實務，每年畢業製作會讓學生一或兩人一組，選定一個基地進行觀察，並透過空間設計，為基地開創新的可能。恭喜張庭瑜、陳珈綾獲得2020 A+文資創意季競賽空間設計類銅獎，此次空設系參加2020 A+文資創意季展覽，作品也廣受好評，期待學生們在相關領域發光發熱。