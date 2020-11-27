亞恩生醫首度參賽勇奪「台灣精品獎」　產品備受業界高度矚目

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，與生醫領域相關創新產品特別受到關注，由經濟部國貿局和外貿協會舉辦「台灣精品獎」選拔賽中，今年亞恩生醫首度以「亞恩自動血球細胞分離器」參賽，並勇奪「台灣精品獎」殊榮，產品深獲評審團肯定與讚許，且備受業界高度矚目。

亞恩生醫首度以「亞恩自動血球細胞分離器」參加台灣精品獎選拔，深獲評審團肯定。圖／亞恩生醫提供

「亞恩自動血球細胞分離器」是款提升技術且更精練的PRP技術的醫療器材，現行的PRP技術是從病患身上抽取少量血液，經離心步驟萃取PRP生長液體注射回體內，促進血小板活化，然後釋放出生長因子。而亞恩的研發技術讓抽出的血液，不必靠藥物即可確保活性，能分離出最高濃度生長液，含量可達數倍PRP，目前已成功取得歐盟認可的醫療器材核可證照，也是台灣企業在此類型中唯一獲得美國FDA 510K產品上市許可企業。

亞恩生醫總經理陳世偉表示，有理工背景的他原本攻讀機械，研究所畢業後即加入加州大學聖地牙哥分校 (UCSD) 的生物實驗室，且轉入再生醫學研究。跨領域的學習歷程中，讓他瞭解經營需要多元激盪，因此運用年輕化管理風格，帶領公司連年獲獎，更摘下第14屆與第16屆國家新創獎及專利保護，藉由專利優勢而成立日本分公司，獲得日本醫界認同。

亞恩生醫以年輕化的管理風格追求創新，已兩度獲國家新創獎肯定。圖／亞恩生醫提供

台灣精品讓許多優質產品被世界看見，能榮獲的企業即堪稱為「國家隊」，最好的品質保證。今年「台灣精品獎」邁入第29屆，獲獎企業包含知名捷安特、華碩、宏碁，及許多中小企業等252家台灣企業，產業領域橫跨通訊、生活消費、工業設備、生物醫療等，見證MIT產品再創佳績。

前聯廣董事長、也是台灣精品獎連續24年召集人賴東明致詞指出，20餘年來觀察中發現台灣產品變化快速，從單件進化為多件式，從本地擴展至外地，從設計簡單到複雜結構，充份凸顯出台灣產品日益精益求精，從低價蛻變為高價商品，這是台灣最珍貴的價值。而一路跨域，追求突破，也是亞恩生醫和台灣產業的成功縮影。

陳世偉指出，成立於2014年的亞恩生醫將PRP技術運用至骨科和復健科且跨領域至婦科，從再生醫學領域拓展至生殖醫學，不斷力求創新走出自己的路，成為再生醫學的先驅者，也以MIT產品來進軍國際市場，計畫與東北亞、亞太、南向國家、歐洲及美國合作。此次首度參賽即成功榮獲台灣精品獎殊榮，他將更有信心將自動血球細胞分離器推廣至全球。