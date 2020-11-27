上銀科技與中山醫大附設醫院合作打造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」

由上銀科技董事長卓文恒帶領的經營團隊，以「十年磨一劍」的精神與國內臨床醫師密切合作，成功開發國內第一台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」，27日上午並與中山醫學大學附設醫院召開記者會，宣布共同合作打造出全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」。

該台代表台灣之光的全自製「HIWIN內視鏡扶持機器人」，目前已被運用於一般外科、婦產科胸腔外科等科別，透過其專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現微創手術病患傷口小、恢復快等優點，並依此相對輕便的單臂機器手臂，搭配單孔技術、3D影像系統等，將可大幅提高手術的品質與安全性。

上銀集團總裁卓永財。圖／莊富安

上銀集團總裁卓永財表示，隨著時代的進步，手術的發展已由腹腔鏡世代逐漸走入機器人手術世代，世界各國也積極投入大量的人力與技術在機器人設備研發與應用的議題上，而在這段手術機器人發展史中，台灣當然不能缺席。「HIWIN內視鏡扶持機器人」是第一台由國人自製的醫療用機器人，以「十年磨一劍」的精神所打造，整體品質優異、性能穩定，曾榮獲2019台灣精品獎金質獎。在國內醫療院開始使用後，未來將讓民眾能以最少的負擔從事機器人手術，並會提供給來台灣學習的國外醫師熟悉該項技術，以推廣到全世界，讓MIT手術機器人的種子能在全世界發光發熱。

中山醫大醫學院院長蔡明哲指出，很榮幸能與「台灣醫療用機器人之光」的上銀科技合作，為病人創造最大福祉，目前已在達文西手術領域上取得很大的突破，能做到「One Surgey One Surgeon」，展現出台灣高科技的實力，尤其上銀努力給合上下游產業最新技術將其運用於醫療端的做法，將讓台灣的優秀的人才與技術可以在國際上發光發熱，為醫師與病人創造出雙贏的局面。

上銀科技董事長卓文恒。圖／莊富安

上銀科技董事長卓文恒指出，內視鏡扶持機器手臂是上銀在醫療領域的生力軍，也是第一個100％由台灣自行研發與取得醫療認證，正式在臨床上應用的手術機器人。HIWIN秉持著智慧醫療設備的概念，以「醫生為主、機器人為輔」的研發思維，將HIWIN精密定位技術應用於微創手術上，提供外科醫師手術時一位可靠的機器人助手，藉由機器人扶鏡手臂，提供穩定清晰的內視鏡影像，協助更安全與高品質的完成手術，目前在一般外科、乳房外科及胸腔外科等已取得不錯的成績。展望未來，HIWIN 將持續關注微創手術的發展，投入具重大臨床效益之醫用機器人平台與系統，從賣關鍵零組件到賣健康，醫療已成為HIWIN事業版圖之要角。

卓文恒強調，特別感謝中山醫大附設醫院主任彭正明歷經5年的努力，有超過128位外籍醫師來到台灣學習機器人手術的技術，將台灣最新手術技術推廣出去，讓全世界各個角落的病患也可以得到該項技術的服務，期待未來HIWIN能與中山醫大附設醫院以「共同為人類福祉服務為目標」，發揮1加1大於2的綜效，以該場域激盪出更多想法，促進研發創新的可能，並藉由中山醫大附設醫院優異的醫療服務，應用於MIT手術機器人，以此嘉惠更多病人，並應用中心的臨床教學培訓能量，帶領優質MIT手術機器人走向國際，產醫聯手共同擦亮 Made In Taiwan品牌。

中山醫大附設醫院指出，該醫院向來努力提供民眾最新科技且優質的醫療服務，因此於今年度正式引進上銀機器人手臂，最主要是希望推動機器人手術普及化。而在一般外科主任彭正明帶領的手術團隊積極發展應用下，已執行過胃腫瘤手術、肝腫瘤手術、膽囊手術、甲狀腺手術及乳房手術等範疇裡結合獨特的單孔手術技術，藉著手臂的特性使手術過程中視野更加穩定、病患傷口更小，進而提升病人的安全性及滿意度。

上銀科技與中山醫大附設醫院宣布共同打造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，雙方出席人土合影留念。圖／莊富安

而技術的教學分享是手術發展的重要歷程，只有透過技術分享才能夠創造更加優質的手術世代，因為這樣起心動念，中山附醫一般外科暨達文西微創手術中心與上銀科技攜手合作創造全台第一個「MIT機器手臂臨床手術教學場域」，透過手術的標準流程建構國內外醫師的手術技術培訓工作，使MIT的HIWIN機器人手臂可以廣泛應用在全球各個領域，以嘉惠全球的病患朋友；值得一提的是，彭正明主任經歷5年的努力，目前有來自德國、日本、韓國、義大利、印度、越南、菲律賓與希臘等13國家，超過128位外籍醫師來到台灣學習機器人手術技術，讓世界走進來台灣，也使台灣新的手術技術得以推廣到全世界，在全球醫療領域場名。