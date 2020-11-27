華南金融集團創造美感便利金融生活

「2020台北．金融博覽會」27日起至29日在台北世貿展覽館展出；為不同年齡層的小資族群、中生代族群以及樂齡銀髮族群分別提供全方位的金融服務，華南金融集團整合集團資源，在B區532攤位打造「美感便利金融生活」，推出便利生活館、樂齡樂活館、財富領航館三大主題區，透過優質的商品和服務，建構完整的金融生態圈，歡迎國人到場體驗。

華南永昌證券資深協理林晉安（左一起）、華南銀行經 理吳振玉、華南金控處長葉兆枝、華南金控總經理羅寶珠、 副總經理張炳輝、華南銀行經理王貞德、黃守良聯手華南金融集團資源，為國人創造美感便利金融生活。圖／華南金融集團提供

開展首日上午，華南金融集團攤位前人潮滿滿，在華南金融集團現場同仁引導下，帶領民眾率先體驗回饋有感、便利有感、保障有感、收獲有感的金融生活，

便利生活館聰明消費高回饋 輕鬆投保免煩惱

便利生活館帶領民眾聰明消費高回饋，輕鬆投保免煩惱！華南金融集團是首家引進「減法思維」，獨立出數位存款帳戶（Smart & Young，SnY）推出「SnY APP」，以「快速收付、聰明消費、輕鬆理財、高規資安」等四大創新特色，連結華銀支付（台灣Pay）快速的交易流程，打造專屬數位錢包，帶領客戶進入卓越數位體驗。

華南金融集團推出「SnY APP」，帶領客戶進入卓越數位體驗。圖／華南金融集團提供

華南銀行主推高回饋信用卡（包含PGO聯名卡、i網購信用卡、OPEN POINT信用卡），統包消費者的食、衣、住、行、育、樂，帶領消費者在享便利的同時，也盡享聰明消費賺優惠。

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華南產險eCover商務網，提供簡易方便的保費試算服務， 線上投保輕鬆又便利。圖／華南金融集團提供

樂齡樂活館 危老都更好夥伴，健康樂齡享人生

響應政府的危老都更政策，實現民眾舊屋換新屋的心願，也讓都市容貌煥然一新，華南金融集團組成陣容堅強的「華南隊」，提供民眾一條龍服務，除了有專業的都更及危老諮詢服務外，華南金資產可擔任都市更新之實施者或危老重建案之起造人；華南銀行則提供土地及建築融資，並導入興建資金信託、專款專用。「強強聯手，是住戶重要且值得信賴的好夥伴。」

華南金融集團組成陣容堅強的危老都更華南隊，整合集團資源提出一條龍服務。圖／華南金融集團提供

呼應現今議論熱烈的樂齡議題，讓你的退休生活沒煩惱，華南銀行也針對樂齡族群提供多元的解決方案；舉凡退休生活的健康照顧、退休財務規劃甚至是財富薪火相傳，期待下一代再深耕茁壯，華南銀行理財專家貼心的為你的家庭規畫健全完善的資產規劃，健康樂齡享人生。

財富領航館 獨享優惠好尊榮，穩健投資迎康莊

華南金融集團24小時智能理財管家「好基智」在財富領航館公開上線，透過AI為您篩選出兼顧風險及報酬雙平衡的投資組合，讓您輕鬆達到投資目標。年底前申購之投資組合還享有終身免平台服務費。

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「回饋有感，便利有感，保障有感，收穫有感，也讓您幸福滿滿！」華南金融集團承諾持續以「金融創新」領航臺灣金融產業，與國人共同攜手迎向燦爛的曙光，開啟美麗人生。