VIP時尚穿搭講座 穿出獨樹一幟的風格美學

年尾將至，又到了尾牙春酒等晚宴舉行的旺季，該如何在正式晚宴中穿出屬於自我風格、完美展現個人特色的禮服，讓妳質感綻放、在眾人之中脫穎而出是每個女人共有的煩惱，本次滬尾藝文休閒園區攜手時尚訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA共同舉辦VIP時尚穿搭美學講座，並特別邀請擁有「國民造型師」美譽的知名時尚造型大師李明川老師蒞臨將捷金鬱金香酒店Lobby滬尾之星，親臨傳授VIP貴賓們晚宴最流行的造型趨勢，分享各種不同社交場合的穿搭美學！

來自美國充滿文化與當代藝術之城芝加哥的時尚訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA，擁有簡潔、優雅、時尚的多樣化設計風格，以無人能及的極致工法，與慧眼獨具的布料選材，成為全球女性的「私密衣櫥」。本次活動以歐美高級服裝沙龍為概念，將位於將捷金鬱金香酒店Lobby滬尾之星打造為舒適優雅VIP專屬的禮服空間，並搭配對流行有高度的敏感力，從事化妝造型工作超過20年，擁有「國民造型師」美譽的李明川老師講授時下最流行趨勢，傳授如何穿出獨樹一幟的自我風格美學。李明川老師強調:「流行是一種生活態度，必須將創意轉化為擁有實用性的流行風格，並講求美學最基本的均衡主義，才能為重要時刻聚焦個人魅力的千姿百媚。」

去 年開幕的淡水滬尾藝文休閒園區，是北台灣唯一多功能一站式度假休閒場域，不僅能親近自然、遠眺美麗夕照，滿足休憩購物等需求，更發展許多各具特色的多元活動，開幕至今已舉辦草坡曬被節、公益音樂會、熱氣球光雕秀、野餐節等活動讓民眾參與獲得外界一致好評，本次活動將捷金鬱金香酒店室內LOBBY滬尾之星將化身為探戈舞池， 讓參與的VIP貴賓們舞動迷人風采展現自信魅力。

本次活動除了美學講座外，更有JASMINE GALLERIA Resort 2021全新渡假訂製禮服展示讓人眼前為之一亮，JASMINE GALLERIA別出心裁的與水墨抽象藝術家趙璐嘉與多方位設計師Linda Hong跨界合作，將畫藝作品轉換成數位呈現，製作出奢華唯美的度假風格服飾，乘載著度假中給人舒適迷人的記憶，以說走就走get away mode的旅遊態度，注入歡愉、歎咏、藝術、浪漫與經典精彩元素！跨界的合作為時尚樣態增添了藝術氣息，嶄露出絕佳的美學感受！

將捷金鬱金香酒店亦為了尾牙春酒推出特色專案：

專案內容：

週一至週四每桌9800+10%起，每桌10位

週五至週日每桌10800+10%起，每桌10位

早鳥優惠12/1前完成付訂，免收10%服務費。 每席間果汁無限暢飲 當日免費停車 享訂房優惠（請洽訂席專線：０２－２６２０－３９６８） 免費提供麥克風、講台、摸彩箱及基本飯店燈光音響設備及內建式投影設備１組

專案特惠：

桌價9800+10% 送紅酒1瓶 桌價10800+10% 送紅酒2瓶 桌價12800+10% 享紅酒暢飲 桌價16800+10% 享紅酒、白酒暢飲

滿額禮贈送：

訂席滿16-25桌贈送河畔餐廳主菜餐卷2張 訂席滿26-35桌贈送高級客房住宿卷1張、下午茶2人1套 訂席滿36桌贈送河景客房住宿卷1張、河畔餐廳主菜餐卷2張

酒類優惠加值方案：

每桌加價1500+10%元升等進口紅酒 每桌加價1000+10%元台灣啤酒無限暢飲

注意事項：

訂席須滿３桌椅上適用此方案。 專案優惠恕無法與其他優惠合併使用。 以上提供之各項服務及禮卷，恕不接受更換或退款。

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