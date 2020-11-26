亞尼克歡慶20周年插旗新莊　聯手YouTuber「這群人」推聯名「雪戀莓」生乳捲

喜思媒體整合行銷董事長黃子容(由左至右)、亞尼克董事長吳宗恩與新莊幸福店設計師黃俊勳共同參加新莊幸福店開幕儀式。圖／亞尼克提供
喜思媒體整合行銷董事長黃子容(由左至右)、亞尼克董事長吳宗恩與新莊幸福店設計師黃俊勳共同參加新莊幸福店開幕儀式。圖／亞尼克提供

團購冠軍蛋糕名店「亞尼克」歡慶20周年，24日繼續開拓新據點，插旗新莊副都心設立「新莊幸福店」，另外還與Top1生乳捲與Top1　YouTuber「TGOP這群人」強強聯手，共同聯名推出「」，並祭出多項優惠活動，期望提供給當地民眾更多元化選擇。

看準3條捷運線串聯新莊商圈　新莊幸福店嶄新開幕

看準「新莊幸福店」位於環狀線、新莊線、機場線等三條捷運環狀線，另鄰近國道、快速道路、幸福路商圈與雙北各區交通，亦在JC PARK旁、鄰近J MART佳瑪百貨，且有多家潮流品牌、知名餐飲進駐的多元化商圈。

「新莊幸福店」採用品牌一貫的紅白配色設計風格延伸至新門店，以「分享。讓心融化」為企業理念，提供多款甜點，期望為幸福路商圈增添幸福甜點體驗感。

Top1生乳捲與 Top1 YouTuber「TGOP這群人」壓軸聯名推出「雪戀莓」生乳捲

亞尼克自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，立即在電商通路領域中掀起團購熱潮，並蟬聯多年網購蛋糕冠軍殊榮。今年由DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查公布，20大「懶人系宅配美食」及10大「網購人氣生乳捲」皆由亞尼克生乳捲奪冠！

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，興起外送商機新潮流，由於亞尼克幾年前即布局網路預購市場，又與全台最大外送平台Foodpanda與Uber Eats合作，2~3月業績逆勢成長，締造美好佳績。

今年品牌20周年末壓軸鉅獻，Top1生乳捲攜手Top1 YouTuber「TGOP這群人」，聯名推出「雪戀莓生乳捲」，採用北海道奶霜搭配草莓與覆盆莓果餡的果酸，所勾勒出豐富口感，以泡芙蛋糕整個包覆，在慶祝聖誕佳節時，讓民眾與親友們享受夢幻又奢華的美味甜點。

亞尼克強強聯手YouTuber「這群人」推出聯名款「雪戀莓生乳捲」，受到喜愛。圖／亞尼克提供
亞尼克強強聯手YouTuber「這群人」推出聯名款「雪戀莓生乳捲」，受到喜愛。圖／亞尼克提供

「雪戀莓生乳捲」於全台門市、官網、部分超商、網路異業通路皆可購買，另同步於北捷YTM上市，亦可適用於寄捲提領哦！另外，鎖定這群人官方頻道或於YTM購買生乳捲，可獲得YTM限定雪戀莓50元折扣券，數量有限、送完為止。請查詢：https://bit.ly/2UDt3wbhttps://bit.ly/3nGyrLx

亞尼克祭出13款草莓甜點　迎接聖誕節

迎接草莓季來臨，亞尼克率於11月底推出13款草莓選品，嚴選大湖高山高冷草莓，由於日夜溫差大，使得草莓熟成較慢、凝聚更高甜度與軟硬適中的果實。祭出2款草莓系生乳捲，與這群人聯名新品「雪戀莓」、以及經典不敗的「鮮採草莓」生乳捲，另外還有5款派塔皆受到消費者熱愛。

亞尼克同步推薦慶生用的圓形蛋糕「戀莓白白」，起司類的「草莓起司磚」，還有切片系列「鮮莓奶霜」、「義大利鮮莓奶酪」、「北海道泡芙蛋糕-草莓」、萬里限定「草莓塔」等甜點，勢必讓草莓控為之瘋狂！

開幕首月(12/24前)於新門市消費滿2000元，即免費送「原味生乳捲」乙條；12/24前加入新門市LINE@在地生活圈，即可獲得「50元折價券」，限量發送；另外可於社群IG或FB打卡購買手工餅乾隨手包系列現折50元，數量有限，送完為止。

歡慶20周年與「新莊幸福店」開幕，祭出滿額再送原味生乳捲，吸引眾多排隊人潮。圖／亞尼克提供
歡慶20周年與「新莊幸福店」開幕，祭出滿額再送原味生乳捲，吸引眾多排隊人潮。圖／亞尼克提供

聖誕限定「糖霜餅乾」、日本直輸「聖誕點心杯」　造成搶購熱潮

亞尼克連續9年推出點心杯皆熱銷，並掀起顧客蒐集熱潮。每年暢銷限量的「耶誕點心杯」，日本直輸的杯款造型搭配聖誕節慶元素俏皮可愛，焦糖蒸布丁滑順口感配上北海道奶霜及繽紛的新鮮水果，限時將於12/18-12/25販售。另外，還有供應4款造型「糖霜餅乾」，買3片就送1片雪人尼尼。

董事長吳宗恩表示，「將更美味甜點傳遞到更遠的地方」是亞尼克的品牌宗旨，感謝喜愛亞尼克甜點的忠實顧客與40萬會員的熱烈支持，新增的幸福店為第22門市，2021年目標拓展至桃園、苗栗與屏東等3家店，並繼續深耕台灣，未來計畫全台各縣市皆持續展店，秉持創業初衷努力邁向下一個20年。

亞尼克董事長吳宗恩表示，看準新莊區熱鬧消費商圈，與便利交通機能，希望提供消費者更多元及便捷購物環境。圖／亞尼克提供
亞尼克董事長吳宗恩表示，看準新莊區熱鬧消費商圈，與便利交通機能，希望提供消費者更多元及便捷購物環境。圖／亞尼克提供

亞尼克「新莊幸福店」營業時間：週一至週日11:00~22:00
地址：新北市新莊區幸福路736號1樓、電話：(02)2997-4837。

文 陳又嘉

工商時報