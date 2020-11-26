亞尼克歡慶20周年插旗新莊　聯手YouTuber「這群人」推聯名「雪戀莓」生乳捲

團購冠軍蛋糕名店「亞尼克」歡慶20周年，24日繼續開拓新據點，插旗新莊副都心設立「新莊幸福店」，另外還與Top1生乳捲與Top1 YouTuber「TGOP這群人」強強聯手，共同聯名推出「」，並祭出多項優惠活動，期望提供給當地民眾更多元化選擇。

看準3條捷運線串聯新莊商圈 新莊幸福店嶄新開幕

看準「新莊幸福店」位於環狀線、新莊線、機場線等三條捷運環狀線，另鄰近國道、快速道路、幸福路商圈與雙北各區交通，亦在JC PARK旁、鄰近J MART佳瑪百貨，且有多家潮流品牌、知名餐飲進駐的多元化商圈。

「新莊幸福店」採用品牌一貫的紅白配色設計風格延伸至新門店，以「分享。讓心融化」為企業理念，提供多款甜點，期望為幸福路商圈增添幸福甜點體驗感。

Top1生乳捲與 Top1 YouTuber「TGOP這群人」壓軸聯名推出「雪戀莓」生乳捲

亞尼克自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，立即在電商通路領域中掀起團購熱潮，並蟬聯多年網購蛋糕冠軍殊榮。今年由DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查公布，20大「懶人系宅配美食」及10大「網購人氣生乳捲」皆由亞尼克生乳捲奪冠！

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，興起外送商機新潮流，由於亞尼克幾年前即布局網路預購市場，又與全台最大外送平台Foodpanda與Uber Eats合作，2~3月業績逆勢成長，締造美好佳績。

今年品牌20周年末壓軸鉅獻，Top1生乳捲攜手Top1 YouTuber「TGOP這群人」，聯名推出「雪戀莓生乳捲」，採用北海道奶霜搭配草莓與覆盆莓果餡的果酸，所勾勒出豐富口感，以泡芙蛋糕整個包覆，在慶祝聖誕佳節時，讓民眾與親友們享受夢幻又奢華的美味甜點。

亞尼克強強聯手YouTuber「這群人」推出聯名款「雪戀莓生乳捲」，受到喜愛。圖／亞尼克提供

「雪戀莓生乳捲」於全台門市、官網、部分超商、網路異業通路皆可購買，另同步於北捷YTM上市，亦可適用於寄捲提領哦！另外，鎖定這群人官方頻道或於YTM購買生乳捲，可獲得YTM限定雪戀莓50元折扣券，數量有限、送完為止。請查詢：https://bit.ly/2UDt3wb或 https://bit.ly/3nGyrLx

亞尼克祭出13款草莓甜點 迎接聖誕節

迎接草莓季來臨，亞尼克率於11月底推出13款草莓選品，嚴選大湖高山高冷草莓，由於日夜溫差大，使得草莓熟成較慢、凝聚更高甜度與軟硬適中的果實。祭出2款草莓系生乳捲，與這群人聯名新品「雪戀莓」、以及經典不敗的「鮮採草莓」生乳捲，另外還有5款派塔皆受到消費者熱愛。

亞尼克同步推薦慶生用的圓形蛋糕「戀莓白白」，起司類的「草莓起司磚」，還有切片系列「鮮莓奶霜」、「義大利鮮莓奶酪」、「北海道泡芙蛋糕-草莓」、萬里限定「草莓塔」等甜點，勢必讓草莓控為之瘋狂！

開幕首月(12/24前)於新門市消費滿2000元，即免費送「原味生乳捲」乙條；12/24前加入新門市LINE@在地生活圈，即可獲得「50元折價券」，限量發送；另外可於社群IG或FB打卡購買手工餅乾隨手包系列現折50元，數量有限，送完為止。

歡慶20周年與「新莊幸福店」開幕，祭出滿額再送原味生乳捲，吸引眾多排隊人潮。圖／亞尼克提供

聖誕限定「糖霜餅乾」、日本直輸「聖誕點心杯」 造成搶購熱潮

亞尼克連續9年推出點心杯皆熱銷，並掀起顧客蒐集熱潮。每年暢銷限量的「耶誕點心杯」，日本直輸的杯款造型搭配聖誕節慶元素俏皮可愛，焦糖蒸布丁滑順口感配上北海道奶霜及繽紛的新鮮水果，限時將於12/18-12/25販售。另外，還有供應4款造型「糖霜餅乾」，買3片就送1片雪人尼尼。

董事長吳宗恩表示，「將更美味甜點傳遞到更遠的地方」是亞尼克的品牌宗旨，感謝喜愛亞尼克甜點的忠實顧客與40萬會員的熱烈支持，新增的幸福店為第22門市，2021年目標拓展至桃園、苗栗與屏東等3家店，並繼續深耕台灣，未來計畫全台各縣市皆持續展店，秉持創業初衷努力邁向下一個20年。

亞尼克董事長吳宗恩表示，看準新莊區熱鬧消費商圈，與便利交通機能，希望提供消費者更多元及便捷購物環境。圖／亞尼克提供

亞尼克「新莊幸福店」營業時間：週一至週日11:00~22:00

地址：新北市新莊區幸福路736號1樓、電話：(02)2997-4837。