中國醫藥大學推動永續發展優良作為榮獲「109年國家永續發展獎」教育類殊榮

中國醫藥大學致力建構低碳永續校園，全面提升師生綠色智慧教育環境，更積極投入樂齡長照、守護地方環境、藥食之安全、疾病防治、協助地方創生，以及深耕中學與社區關懷等23項目標，累積了豐碩的大學社會責任的成果，榮獲今年「109年國家永續發展獎」教育類殊榮，25日由健康照護學院李正淳院長代表在行政院大禮堂接受蘇貞昌院長頒獎表揚。

蘇貞昌院長與中國醫藥大學健康照護學院李正淳院長、陳悅生主任秘書及黃恆立教務長合影。圖／中國醫藥大學提供

蘇貞昌院長在今年「第17屆國家永續發展獎」頒獎致詞時，感謝所有得獎者的努力，讓我們共同生活的環境能夠永續，供各界遵循學習，共同為永續發展更盡力。中國醫藥大學出席領獎代表有李正淳院長、陳悅生主任秘書及黃恆立教務長。

蘇貞昌院長與榮獲「109年國家永續發展獎」代表合影。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學水湳智慧校園，是全國唯一取得低碳建築聯盟之「建築碳足跡認證書」，以及台灣建築中心認證通過候選「智慧建築」與「綠建築」標章之合格證書之高教校園。洪明奇校長以「Better Life, Better World」之理念治校，厚植師生實力、培育高階人才、解決醫學難題，進而領航醫藥健康領域教學與研究，邁向國際一流大學願景，為臺灣永續發展目標涵括之重要價值，持續做出努力與貢獻。

中國醫藥大學水湳智慧校園。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學榮獲「109年國家永續發展獎」教育類的永續發展優良作為如下：

●中醫大永續目標以學生培育、良好健康與福祉、醫藥食安、公衛、產學合作與創新，良好的夥伴關係及綠色永續智慧校園為核心。執行永續發展，目標從社會面、經濟面、環境面及校務治理面，由數據呈現其成果。針對永續發展之核心與目標，達成創新作法與樂齡長照、安全守護、地方創生與關懷及深耕中醫與社區，並匯集23項社會責任。

●學校各單位均有公開SDGs資訊揭露，並結合發揮學校特色，對應台灣永續發展具體目標，推動永續發展及大學社會責任工作。從社會面、經濟面、環境面及校務治理面，擬定核心目標，且提出量化指標及相對應之執行等策略，成果不斐。

●組織架構完整，在校長室下設社會責任辦公室，與4處實踐基地（USR HUB）令人眼睛一亮。組成教師專業社群及永續發展學習與地方創生計畫之教師任務編組，開設「永續發展微學分課群」辦理「永續發展學習週」，設置「中國醫藥大學創意發想實驗室」等，都是具創意與應用推廣的做法，可供他校參考學習。

●組成教師專業社群以任務編組協助推動CSR及SDG推廣。社會責任辦公室，規劃永續發展之學分學群，並取得綠／低碳／智慧建築認證、標章。本年度在COVID-19防疫諮詢，產學合作，社會責任等成果相當豐碩。

●學校是一所綠建築、低碳、智慧校園標章之大學，推動綠色採購、防災教育、實驗室安全衛生訓練、性平教育等食農教育等，為綠色大學共同發起學校，擔任理監事代表，值得肯定。進行國內、國外夥伴合作，聯合中區十餘所大學，建置跨校教育聯盟。

●以醫療和照護為主題，辦理社區服務和偏鄉服務，非常具有特色。擔任109年COVID-19防疫諮詢學校，附設醫院副院長擔任中醫防疫總指揮官，師生組成團隊，假日入偏鄉，為弱勢族群看診服務。

●以樂齡長照、安全守護、地方創生關懷、深耕中學與社區四面向，推動大學社會責任及永續發展工作。具有紮實的大學社會責任計畫的基礎，累積了豐碩的社會責任的成果，深具執行永續發展的潛力。

●開設永續發展微學分群，109學年有14門課，是極有特色做法，永續發展學習周足見成效，歷史建築保育成效卓越。