北區國稅局2021年「金牛舞春」水果月曆兌換活動起跑

財政部北區國稅局2021年「金牛舞春」水果月曆於今(26)日在該局所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點上班時間開始兌換!民眾只要捐出109年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上之紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，今天上午該局各分局、稽徵所及服務處均出現民眾大排長龍兌換水果月曆。

北區國稅局陳思元副局長(左一起)、賴煥琳校長、王綉忠局長、桃園市政府地方稅務局姚世昌局長、北區國稅局主秘黃慧英合影。

該局水果月曆很特別，每月搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附製2張-「金牛迎春」及「祥燕納福」春聯，讓民眾張貼，增添喜氣及吉祥氛圍。月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳校長的墨寶，彌足珍貴值得共賞珍藏，今年還特別邀請賴校長親臨該局一樓月曆兌換現場揮毫，讓兌換月曆民眾一同觀賞大師揮毫氣勢；此外，月曆各頁印製實用稅務宣導詞，及該局同仁拍攝轄區特色車站的照片，非常典雅特別。同時，在月曆中特別夾2張DM，宣導4項重要稅務訊息，分別是「發票存載具 好康又便利」、「補助長照守健康」、「聰明退稅有法寶」及「綜合所得稅報稅好幫手」，讓拿到水果月曆的民眾知道最新的稅務訊息。

北區國稅局表示每年印製的水果月曆均廣受民眾喜愛，惟因數量有限，想兌換的民眾動作要快，以免向隅!兌換月曆所募集到的發票將全數轉贈公益慈善社福團體，捐發票兌換月曆，還可做公益，一舉數得喔。