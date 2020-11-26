承平扶輪社例會 林芳苗應邀專題演講

台北市承平扶輪社於11月24日假士林區台南海鮮會館舉辦第669次例會，由社長蘇正義主持，邀請第八分區助理總監胡東昇、南門扶輪社社長吳桂靖等友社代表及各界來賓與會，會中特別邀請中華民國對外貿易發展協會秘書長林芳苗，以「後疫情時代，國際貿易新局」為題，發表專題演講。

林芳苗在外貿協會服務30年，熟稔我國對外貿易事務。從今（2020）年初開始，新冠肺炎疫情（Covid-19）嚴重影響世界經貿情勢，林秘書長即以「全球經濟指標觀測」、「國際供應鏈的競合」、「新經濟新常態趨勢」及「數位鏈結海外市場」四個子題，分享當今國際貿易新情勢。

林秘書長表示，從2018年開始，美中貿易發生摩擦，加上今年新冠肺炎疫情造成全球經濟動盪不安，且按照世界各地疫情目前狀況，短期內應該不會那麼快就結束疫情。但是，根據國際機構IHS Markit預測，2020年臺灣經濟成長率為0.5％，而其他主要經濟體除中國大陸之外，皆為負成長。我國主計總處也於10月30日公布今年第3季經濟成長率概估為3.33％，較今年8月預測數2.01％增加1.32個百分點，主因是受惠於5G布建、遠距商機及電子新品備貨需求，第3季按美元計價商品出口增6.01％，若第4季預測不變，今年我國GDP將可上修至1.88％，續居亞洲四小龍之冠，臺灣為四小龍中唯一出口正成長。

承平扶輪社社長蘇正義（左）感謝外貿協會秘書長林芳苗（中）蒞臨專題演講。圖╱陳宗慶

林秘書長指出，5G及遠距商機，推升臺灣對美國、日本、中國大陸及香港、荷蘭、新加坡出口成長。今年1-10月，在5G通訊、高效能運算等新興需求推升下，臺灣的積體電路、印刷電路板、交換器及路由器等產品出口成長。疫情的發酵造就了宅經濟，促進遠距會議、教學、NB及資料中心等需求，帶動伺服器及NB等電腦及網路相關產品出口成長。而貴金屬品出口我國表現亦佳。

由於美中貿易摩擦及新冠肺炎衝擊，造成市場萎縮，以往的「臺灣接單，中國大陸出口」的模式也已改變，疫情爆發加速美中經濟脫鉤，各國採取封城措施，造成產業斷鏈危機，更加速跨國企業重塑供應鏈，以取代原本向中國傾斜的國際分工型態，而轉向其他新興市場如墨西哥、中東歐、東協、南亞等地投資。以近兩年在中國大陸的臺商而言，紛紛回流臺灣，或是移至新南向國家如越南等地布局。未來消費市場，將驅動供應鏈轉型模式，供應鏈將多元化，並靠近消費市場，往中東歐、美國、墨西哥等國投資。

林秘書長認為，疫後，科技應用帶動新常態生活模式，步入數位新經濟時代，「零接觸經濟」如遠距醫療、數位課程、遠端辦公等。「無極限應用」如精準醫療、人工智慧、智慧城市與交通等。「無人化生產」如自動化生產、機器人倉儲與物流、智慧製造等。因此，數位能力決定未來競爭力，企業的數位化、數位優化、數位轉型成為未來競爭的重要關鍵。

台北市承平扶輪社第669次例會，會友寶眷合唱「月亮代表我的心」。圖╱陳宗慶

因應疫後經貿新常態，如何應用數位鏈結以拓銷海外市場成為2020年企業生存的新顯學。外貿協會成立50年來，一向以協助我國廠商拓展國際貿易為職志，多年前，外貿協會黃志芳董事長獨具慧眼，戮力推展貿協數位化，此次疫情來襲，外貿協會即可以多年推廣數位化的底蘊，從容迎接挑戰。

外貿協會有許多協助國內業者數位拓銷的新模式，諸如：成立防疫國家館、強化數位行銷及電子商務、數位線上活動、IMD及小型機動團等客製化服務、O2O專業展、海外臺灣形象展等，都可為國內企業界提供服務，與業界並肩揮軍國際市場。