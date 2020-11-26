亞航澄清：黑鷹維修勞資糾紛純屬媒體臆測且無低價搶標情事

亞航公司針對某媒體報導「黑鷹維修團隊爆勞資糾紛」一事，26日特別提出澄清。亞航表示，公司推動簽署團體協約，穩定勞動關係、促進勞資和諧及保障勞資權益，在這波疫情下，民機維修營運急凍，亞航仍秉持不裁員、不減薪、不放無薪假之原則，照顧員工生計；但面對嚴峻環境挑戰，為了公司的生存考量，於經營上也必須有所調整，但皆依政府法令規定為之，媒體的報導純屬臆測。

亞航公司表示，亞航值勤規定係依「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」辦理，並給予值勤津貼，若於值勤期間產生工作事實，將另發加班費，且亞航公司自110年1月1日起才開始執行「UH-60M型黑鷹直昇機隊委商管理及維修案」，目前尚在營運整備期。

亞航公司表示，有關低價搶標的報導亦非事實，亞航公司為建立UH-60M維修能量，在104年即派員赴原廠塞考斯基接受維修訓練，並獲人員合格維修證明，為台灣首家具備該型機維修能量廠商，並與塞考斯基公司簽訂技術支援協議(TAA)及開放式供售合約，維修能量無虞。亞航公司於106年亦參與空勤總隊UH-60M二年維護合約，因價格不敵競爭對手未得標。今年標案預算編訂依據出處不予置評，但亞航公司報價係參考106年參標成本，並預估成長之維持成本加計利潤後參與投標，報價絕對合理，絕無低價搶標情事。

亞航指出，盧天麟董事長為工會代表出身，就任董事長後即推動簽署團體協約，穩定勞動關係、促進勞資和諧及保障勞資權益。

亞航強調，在此波疫情下，民機維修營運急凍，公司仍秉持不裁員、不減薪、不放無薪假之原則，照顧員工生計，惟在疫情影響下，為保公司生存，於經營上必須有一些調整，適逢7月份亞航公司獲得空勤總隊「110年-114年UH-60M型黑鷹直昇機隊委商管理及維修案」，因應營運所需，直間接人員共需要94人(內調外招各占一半)，因民用飛機維修業務衰退嚴重，故該事業部釋出較多人員至UH-60M直昇機維修部門。故依勞基法10-1條調動五原則辦理將民機維修人員工作調整至直昇機維修部及辦理職能訓練。

該公司指出，亞航公司依勞基法第 15-1 條第一項第一款「雇主為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者」，參訓員工須簽署留任志願書，因部分受訓同仁向工會反映建議，改以「協議書」模式由雙方簽署，留任三年。因此次訓練係由國外講師至台灣授課一個月，加上入台之隔離期，本公司投入相當之金額，故員工如中途離職者將依比例賠償相關訓練費用。此次受訓60餘位員工均依當初工會協調已簽署訓練協議書，未簽署協議書之員工不能接受訓練，亦不會調動部門。

亞航公司表示，公司對待員工均符合甚至優於勞基法規定，惟在此疫情期間，航空市場影響甚鉅，為使公司持續營運，保障員工生計，於經營上執行調整，亦希望員工能支持公司政策，共同度過這段艱難期間。

亞航公司澄清全文：

有關媒體報導「黑鷹維修團隊爆勞資糾紛! 員工控亞航強迫備勤還不發加班費」澄清

2020/11/26

亞航公司值勤規定係依「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」辦理，並給予值勤津貼，若於值勤期間產生工作事實，將另發加班費，且亞航公司自110年1月1日起才開始執行「UH-60M型黑鷹直昇機隊委商管理及維修案」，目前尚在營運整備期，報導純屬臆測。

報導敘述亞航公司低價搶標並非事實，亞航公司為建立UH-60M維修能量，在104年即派員赴原廠塞考斯基接受維修訓練，並獲人員合格維修證明，為台灣首家具備該型機維修能量廠商，並與塞考斯基公司簽訂技術支援協議(TAA)及開放式供售合約，維修能量無虞。亞航公司於106年亦參與空勤總隊UH-60M二年維護合約，因價格不敵競爭對手未得標。今年標案預算編訂依據出處不予置評，但亞航公司報價係參考106年參標成本，並預估成長之維持成本加計利潤後參與投標，報價絕對合理，絕無低價搶標情事。

亞航公司並無威脅恐嚇「不想幹，乾脆就都不要幹，自己去辭職！」，亞航公司盧天麟董事長為工會代表出身，就任董事長後即推動簽署團體協約，穩定勞動關係、促進勞資和諧及保障勞資權益。

在此波疫情下，民機維修營運急凍，公司仍秉持不裁員、不減薪、不放無薪假之原則，照顧員工生計，惟在疫情影響下，為保公司生存，於經營上必須有一些調整，適逢7月份亞航公司獲得空勤總隊「110年-114年UH-60M型黑鷹直昇機隊委商管理及維修案」，因應營運所需，直間接人員共需要94人(內調外招各占一半)，因民用飛機維修業務衰退嚴重，故該事業部釋出較多人員至UH-60M直昇機維修部門。故依勞基法10-1條調動五原則辦理將民機維修人員工作調整至直昇機維修部及辦理職能訓練。

亞航公司依勞基法第 15-1 條第一項第一款「雇主為勞工進行專業技術培訓，並提供該項培訓費用者」，參訓員工須簽署留任志願書，因部分受訓同仁向工會反映建議，改以「協議書」模式由雙方簽署，留任三年。因此次訓練係由國外講師至台灣授課一個月，加上入台之隔離期，本公司投入相當之金額，故員工如中途離職者將依比例賠償相關訓練費用。此次受訓60餘位員工均依當初工會協調已簽署訓練協議書，未簽署協議書之員工不能接受訓練，亦不會調動部門。

報導說明最後有2人沒簽協議書，也不離職，10月26日就被調到清洗部門，負責洗飛機，把維修波音、空中巴士的專業丟一邊，並反映工作環境不佳，原本職務工作較為輕鬆。事實是該2員並未具備飛機維修人員證照(CAA、FAA、EASA)，目前民機維修業務不足，其它專業部門人力均無缺額，故將2員調整至綜合支援組，亞航公司無論飛機維修或清洗等工作均依職業安全衛生法執行，每年亦辦理員工健檢，針對特殊工作性質員工也有特別檢查，確保員工身心健康。

報導內提及律師表示，《勞基法》第10條之1規定，雇主不得任意對勞工之工資及其他工作條件做不利之變更，且雇主如令勞工加班者，應依《勞基法》第24條給予加班費。本案40位勞工因黑鷹維修專案每月需要額外5天備勤，以備勤津貼處理不符合《勞基法》規定，並可能構成違法超時加班，等於是強迫勞工犧牲休息時間不合理加班，公司作法已違反勞動基準法第10條之1所示之「調動五原則」。前述說法係為臆測，爆料員工並未說出事實，本公司對於民機部調至直昇機部之員工，均提供調動協助金，或於調動地提供住宿協助，備勤亦依相關規定辦理並發給值勤津貼，若於值勤期間產生工作事實，將另發加班費，無違反勞基法情事。

亞航公司對待員工均符合甚至優於勞基法規定，惟在此疫情期間，航空市場影響甚鉅，為使公司持續營運，保障員工生計，於經營上執行調整，亦希望員工能支持公司政策，共同度過這段艱難期間。