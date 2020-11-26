麥當勞叔叔之家志工結合行動歌劇 讓學童學習洗手教育

不論是新冠肺炎或是腸病毒，想要抵抗疾病的威脅，「使用正確方式洗手」是不可忽視的重要步驟。為此「麥當勞叔叔之家慈善基金會」特別與「衛福部疾病管制署」合作，在全台 100所小學與幼稚園舉辦洗手教育校園宣導巡迴活動，將洗手 5 步驟、7 字訣等洗手教育，結合生動有趣的行動劇與歌曲表演，讓學童從玩樂當中，學習正確的洗手方式。

穿上道具服！麥當勞叔叔之家志工用行動劇教導學童洗手時機

麥當勞叔叔之家志工用行動劇教導學童洗手「濕、搓、沖、捧、擦」5 步驟。圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供

有別於一般的衛生教育形式，慈善大使麥當勞叔叔和與會長官透過有趣的行動劇，抓住台下學童的目光，同時麥當勞叔叔之家志工們更穿上大手、水龍頭、洗手乳、面紙等道具服，用活潑的肢體表現教導孩童「濕、搓、沖、捧、擦」的洗手 5 步驟。除此之外，同時，在行動劇中也教導「吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」的 5 大洗手時機。不只有生動的行動劇，志工們還準備了「洗手歌曲」帶領現場的孩童一起律動，寓教於樂的教學方式，讓現場反應熱烈、笑聲不斷，最重要的是透過玩樂的過程，讓他們將正確洗手的步驟牢記在心。

「麥當勞叔叔之家慈善基金會」連續 23 年舉辦宣導巡迴，期望讓更多孩子受惠

麥當勞叔叔之家慈善基金會自從 1997 年成立以來，致力於協助兒童醫療、推廣兒童衛生教育的公益活動。1998年台灣爆發腸病毒重症時，麥當勞基金會與衛福部合作，投入防疫宣導的行列，至今為止 23 個年頭。麥當勞基金會於台灣本島、離島與偏鄉，共巡迴超過 3,506 所小學及幼稚園，歷年來已累積發送634萬份衛教品。2020 年疫情期間，仍規劃100場校園巡迴與發送衛教品，期望讓更多學童學習到正確的洗手方式。